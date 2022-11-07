Инженеры разработали фотокамеру, способную буквально видеть сквозь стены

Технология основывается на квантовых точках, светящихся при терагерцовом излучении, что дает возможность получить изображение того, что недоступно человеческому глазу.

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Новый тип камеры оснащен датчиками, позволяющими ей засечь излучение в терагерцовом (ТГц) диапазоне. Это позволяет устройству видеть предметы из разных материалов буквально насквозь, сообщает newatlas.com.

Совместная работа инженеров и ученых из Массачусетского технологического института, компании Samsung и Университета Миннесоты увенчалась успехом. Группа создала аппарат, "видящий сквозь стены" благодаря тому, что он улавливает терагерцовое излучение, спектр частот которого находится между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Ученые отмечают, что ТГц-излучение намного безопаснее рентгеновского. Успех состоит еще и в том, что исследователям удалось сделать сенсоры, которые улавливают излучение такого типа, компактными, с быстрым откликом, недорогими и при этом работающими в условиях обычного атмосферного давления и комнатной температуры.

Технология основывается на квантовых точках. Когда их достигают волны в терагерцовом диапазоне, точки подсвечиваются и этот свет фиксируется датчиками камеры. В итоге можно получить изображение, даже если ТГц-импульсы будут иметь низкую интенсивность, говорится в материале.

Устройство сделано из многослойного стекла, в состав которого входят также золото, квантовые точки и CMOS-сенсор, отвечающий за улавливание света, излучаемого квантовыми точками.

Недавно прошли первые тесты системы, и они были довольно удачными, однако технология требует доработки прежде, чем будет поставлена на поток и использована в фотокамерах. Кроме возможности просвечивать насквозь предметы, технология может быть применена для усовершенствования систем связи 6G.