Инженеры разработали фотокамеру, способную буквально видеть сквозь стены
Технология основывается на квантовых точках, светящихся при терагерцовом излучении, что дает возможность получить изображение того, что недоступно человеческому глазу.
Новый тип камеры оснащен датчиками, позволяющими ей засечь излучение в терагерцовом (ТГц) диапазоне. Это позволяет устройству видеть предметы из разных материалов буквально насквозь, сообщает newatlas.com.
Совместная работа инженеров и ученых из Массачусетского технологического института, компании Samsung и Университета Миннесоты увенчалась успехом. Группа создала аппарат, "видящий сквозь стены" благодаря тому, что он улавливает терагерцовое излучение, спектр частот которого находится между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Ученые отмечают, что ТГц-излучение намного безопаснее рентгеновского. Успех состоит еще и в том, что исследователям удалось сделать сенсоры, которые улавливают излучение такого типа, компактными, с быстрым откликом, недорогими и при этом работающими в условиях обычного атмосферного давления и комнатной температуры.
Технология основывается на квантовых точках. Когда их достигают волны в терагерцовом диапазоне, точки подсвечиваются и этот свет фиксируется датчиками камеры. В итоге можно получить изображение, даже если ТГц-импульсы будут иметь низкую интенсивность, говорится в материале.
Устройство сделано из многослойного стекла, в состав которого входят также золото, квантовые точки и CMOS-сенсор, отвечающий за улавливание света, излучаемого квантовыми точками.
Недавно прошли первые тесты системы, и они были довольно удачными, однако технология требует доработки прежде, чем будет поставлена на поток и использована в фотокамерах. Кроме возможности просвечивать насквозь предметы, технология может быть применена для усовершенствования систем связи 6G.