Інженери розробили фотокамеру, здатну буквально бачити крізь стіни

Технологія ґрунтується на квантових точках, що світяться при терагерцовому випромінюванні, що дає можливість отримати зображення того, що недоступне людському оку.

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Новий тип камери оснащений датчиками, що дозволяють їй засікти випромінювання в терагерцовому (ТГц) діапазоні. Це дозволяє бачити предмети з різних матеріалів буквально наскрізь, повідомляє newatlas.com.

Спільна робота інженерів та вчених із Массачусетського технологічного інституту, компанії Samsung та Університету Міннесоти увінчалася успіхом. Група створила апарат, що "бачить крізь стіни" завдяки тому, що він уловлює терагерцове випромінювання, спектр частот якого знаходиться між інфрачервоним та мікрохвильовим діапазонами. Вчені відзначають, що ТГц-випромінювання набагато безпечніше за рентгенівське. Успіх полягає ще й у тому, що дослідникам вдалося зробити сенсори, які вловлюють випромінювання такого типу, компактними, зі швидким відгуком, недорогими та водночас робочим в умовах звичайного атмосферного тиску та кімнатної температури.

Технологія ґрунтується на квантових точках. Коли їх досягають хвилі в діапазоні терагерц, точки підсвічуються і це світло фіксується датчиками камери. У результаті можна отримати зображення, навіть якщо ТГц-імпульси матимуть низьку інтенсивність, йдеться у матеріалі.

Пристрій виготовлений з багатошарового скла, до складу якого входять також золото, квантові точки й CMOS-сенсор, що відповідає за уловлювання світла, що випромінюється квантовими точками.

Нещодавно пройшли перші тести системи, і вони були досить вдалими, проте технологія вимагає доопрацювання, перш ніж буде поставлена на потік та використана у фотокамерах. Крім можливості просвічувати наскрізь предмети, технологія може бути використана для вдосконалення систем зв'язку 6G.