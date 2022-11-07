Гибкий аккумулятор обеспечивает электрокару 1000 км пути всего на одном заряде

Батарея нового типа позволит реже заряжать электрокары и экономить энергию.

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Компания CATL в скором времени наладит производство батареи Qilin, плотность энергии которой составляет 255 Втч/кг, что дает возможность обеспечить на 13% больше энергии, чем Tesla 4680, сообщает interestingengineering.com.

Известно, что устройство оснащено эластичным слоем, служащим термопрокладкой и обеспечивающим жидкостное охлаждение. Эластичности удалось достичь благодаря так называемым микронным мостам внутри промежуточного слоя, которые повышают надежность и гибкость всей конструкции на протяжении всего жизненного цикла батареи. Интегрированный энергетический блок, состоящий из ячейки и многофункциональной эластичной прослойки, образует более стабильную несущую конструкцию перпендикулярно направлению движения, тем самым повышая ударопрочность и вибростойкость аккумулятора.

Такая конструкция позволяет максимально компактно уместить различные элементы, вроде структурной защиты, высоковольтного соединения и вентиляционного отверстия для теплового разгона, что еще больше увеличивает емкость батареи — на 6%, пишет СМИ.

Известно, что технология охлаждения ячеек увеличивает площадь теплопередачи в 4 раза и в то же время вдвое сокращает время термоконтроля. Это позволяет не только зарядить аккумулятор за 10 мин., но и ускоряет процесс остывания в экстремальных условиях, предотвращая аномальную теплопроводность между ячейками внутри батареи.

Известно, что аккумуляторы от Contemporary Amperex Technology Co. Limited устанавливают на такие электрокары, как Tesla, Volkswagen, BMW и Nio. Какой именно электромобиль получит аккумулятор Qilin, пока не известно.

Ранее мы сообщали о том, что китайская компания Xiaomi презентовала портативную зарядную станцию для 13-ти гаджетов — MIJIA.