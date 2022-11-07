Гнучкий акумулятор забезпечує електрокару 1000 км шляху всього на одному заряді

Батарея нового типу дозволить рідше заряджати електрокари та економити енергію.

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Компанія CATL незабаром налагодить виробництво батареї Qilin, густина енергії якої становить 255 Втгод/кг, що дає можливість забезпечити на 13% більше енергії, ніж Tesla 4680, повідомляє interestingengineering.com.

Відомо, що пристрій оснащений еластичним шаром, що служить термопрокладкою та забезпечує рідинне охолодження. Еластичність вдалося досягти завдяки так званим мікронним мостам усередині проміжного шару, які підвищують надійність і гнучкість усієї конструкції протягом усього життєвого циклу батареї. Інтегрований енергетичний блок, що складається з комірки і багатофункціонального еластичного прошарку, утворює стабільнішу конструкцію, що несе, перпендикулярно напрямку руху, тим самим підвищуючи удароміцність і вібростійкість акумулятора.

Така конструкція дозволяє максимально компактно вмістити різні елементи, як структурний захист, високовольтне з'єднання і вентиляційний отвір для теплового розгону, що ще більше збільшує місткість батареї — на 6%, пише ЗМІ.

Відомо, що технологія охолодження осередків збільшує площу теплопередачі в 4 рази і водночас удвічі скорочує час термоконтролю. Це дозволяє не тільки зарядити акумулятор за 10 хв, але й прискорює процес остигання в екстремальних умовах, запобігаючи аномальній теплопровідності між осередками всередині батареї.

Відомо, що акумулятор від Contemporary Amperex Technology Co. Limited встановлюють такі електрокари, як Tesla, Volkswagen, BMW і Nio. Який саме електромобіль отримає акумулятор Qilin, поки що не відомо.

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