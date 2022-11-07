Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт: характеристики гаджета

Портативний блок живлення може витримати 800 циклів зарядки/розрядки з мінімальною втратою ефективності

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Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000. Продаватиметься він за $627, повідомляє видання gizmochina.com.

Гаджет дуже компактний, має симпатичний дизайн та UL-акумулятор ємністю 280 500 мАг, що трохи більше, ніж у версії Pro, яка, до речі, коштує дещо дорожче. Але про це згодом. А щодо розглянутого девайса, то, як заявляє виробник, він може витримати поспіль 800 циклів зарядки/розрядки, після чого ефективність знизиться лише на 20%. Працювати може і в холод і в спеку, не перегрівається. За температурним режимом стежать 20 детекторів.

[ + – ] Блок живлення MIJIA Outdoor Power Supply 1000 Фото: Xiaomi

Потужність пристрою досягає 220 В/160 Вт, максимум — це 240 Вт, за умови застосування приводу Shengwei. Портативна електростанція розрахована на побутову та смартелектроніку з високим енергоспоживанням, наприклад, електросковороду потужністю 1 кВт блок живитиме 1 год. Взагалі, Xiaomi MIJIA 1000 впорається із зарядкою 13 пристроїв одночасно. Це можуть бути кухонні електроприлади, як електрочайник, тостер, кавоварка; предмети побуту, типу фена, вирівнювача волосся; "розумні" гаджети — смартфон, фітнес-браслет, бездротові навушники, планшет та ін.

Комплект поставки містить спеціальний аппс MIJIA, що дозволяє користувачеві керувати пристроєм, відстежувати рівень заряду та енергоспоживання. Портативна електростанція, серед іншого, здатна заряджатися від сонячної батареї MIJIA потужністю 100 Вт, причому досить швидко.

[ + – ] Портативна електростанція Xiaomi MIJIA 1000 Фото: Xiaomi

Зовнішнє джерело живлення Xiaomi MIJIA 1000 коштує на внутрішньому ринку Китаю $627. Поки що можна оформити попереднє замовлення. Ціна даної моделі досить нижча, ніж ціна версії Pro — $891, проте якість, як ми переконалися, не гірша.

Раніше ми повідомляли про те, у який спосіб можна зробити повербанк зі старих акумуляторів, не вдаючись до методу паяння.