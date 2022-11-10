Лампы и электростанция из электронного мусора решат проблему веерных отключений
Инженер придумал, как избавиться от электронных отходов с пользой для общества.
Дози Игвейло из Нигерии придумал как уменьшить уровень электронных отходов и решить проблему нехватки освещения. Он запустил стартап QuadLoop по переработке старой электроники в недорогие светильники, работающие от солнечной энергии, пишет euronews.com.
Инженеры используют литиевые батареи, провода, винты, экраны из старых ноутбуков для оснащения светильников. Готовый продукт продается по €32. Самыми частыми покупателями являются владельцы малых предприятий.
Поскольку лампы в основном изготавливаются из вторичного сырья, гарантия на них составляет всего один год, но также есть возможность замены батарей.
Электронные отходы — это огромная проблема во всем мире. По оценкам аналитиков, только в Нигерии в 2019 году было произведено электронных отходов на сумму €152 млн, пишет СМИ.
За счет повторного использования аккумуляторов от старых электрических приборов, лампы QuadLoop продлевают срок службы уже существующих продуктов и снижают спрос на их производство.
Солнечные панели для ламп Bliss Solar Lamp также создаются из отходов. Их заряжают в течение светлого времени суток, чтобы иметь возможность освещать помещения вечером.
Кроме того, стартап предлагает и автономную систему, питающую домашнюю электронику с невысоким энергопотреблением благодаря солнечной энергии.
"Малым предприятиям для работы требуется электричество. Чем бы вы ни занимались, вам нужно электричество, чтобы бизнес работал продуктивно", — объясняет Дози.
Одним из клиентов QuadLoop является Блессинг Самуэль, которая работает парикмахером и использует солнечную лампу по вечерам. В течение 10 лет, прежде чем у нее появилась солнечная лампа, она либо включала генератор на ночь, что влекло дополнительные расходы, либо откладывала незавершенную работу на следующий день.