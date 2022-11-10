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Диджитал

Лампы и электростанция из электронного мусора решат проблему веерных отключений

светильник, солнечная батарея, солнечная панель, QuadLoop
Фото: QuadLoop

Инженер придумал, как избавиться от электронных отходов с пользой для общества.

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Дози Игвейло из Нигерии придумал как уменьшить уровень электронных отходов и решить проблему нехватки освещения. Он запустил стартап QuadLoop по переработке старой электроники в недорогие светильники, работающие от солнечной энергии, пишет euronews.com.

Инженеры используют литиевые батареи, провода, винты, экраны из старых ноутбуков для оснащения светильников. Готовый продукт продается по €32. Самыми частыми покупателями являются владельцы малых предприятий.

Поскольку лампы в основном изготавливаются из вторичного сырья, гарантия на них составляет всего один год, но также есть возможность замены батарей.

Электронные отходы — это огромная проблема во всем мире. По оценкам аналитиков, только в Нигерии в 2019 году было произведено электронных отходов на сумму €152 млн, пишет СМИ.

QuadLoop, солнечная батарея, вентилятор, аккумулятор Fullscreen
Автономная солнечная станция QuadLoop

За счет повторного использования аккумуляторов от старых электрических приборов, лампы QuadLoop продлевают срок службы уже существующих продуктов и снижают спрос на их производство.

Солнечные панели для ламп Bliss Solar Lamp также создаются из отходов. Их заряжают в течение светлого времени суток, чтобы иметь возможность освещать помещения вечером.

Кроме того, стартап предлагает и автономную систему, питающую домашнюю электронику с невысоким энергопотреблением благодаря солнечной энергии.

"Малым предприятиям для работы требуется электричество. Чем бы вы ни занимались, вам нужно электричество, чтобы бизнес работал продуктивно", — объясняет Дози.

Одним из клиентов QuadLoop является Блессинг Самуэль, которая работает парикмахером и использует солнечную лампу по вечерам. В течение 10 лет, прежде чем у нее появилась солнечная лампа, она либо включала генератор на ночь, что влекло дополнительные расходы, либо откладывала незавершенную работу на следующий день.