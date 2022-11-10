Лампи та електростанція з електронного сміття вирішать проблему віялових відключень

Інженер вигадав, як позбутися електронних відходів із користю для суспільства.

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Дозі Ігвейло з Нігерії вигадав як зменшити рівень електронних відходів та розв'язати проблему нестачі освітлення. Він запустив стартап QuadLoop із перероблювання старої електроніки в недорогі світильники, що працюють від сонячної енергії, пише euronews.com.

Інженери використовують літієві батареї, дроти, гвинти, екрани зі старих ноутбуків для оснащення світильників. Готовий продукт продається за €32. Найчастішими покупцями є власники малих підприємств.

Оскільки лампи в основному виготовляються із вторинної сировини, гарантія на них становить лише один рік, але також є можливість заміни батарей.

Електронні відходи — це величезна проблема у всьому світі. За оцінками аналітиків, тільки в Нігерії у 2019 році було виготовлено електронних відходів на суму €152 млн, пише ЗМІ.

[ + – ] Автономна сонячна станція QuadLoop

Шляхом повторного використання акумуляторів від старих електричних приладів, лампи QuadLoop продовжують термін служби чинних продуктів і знижують попит на їх виробництво.

Сонячні панелі для ламп Bliss Solar Lamp також виготовляються з відходів. Їх заряджають протягом світлого часу доби, щоб мати можливість висвітлювати приміщення увечері.

Крім того, стартап пропонує й автономну систему, яка живить домашню електроніку з невисоким енергоспоживанням завдяки сонячній енергії.

"Малим підприємствам для роботи потрібна електрика. Чим би ви не займалися, вам потрібна електрика, щоб бізнес працював продуктивно", — пояснює Дозі.

Однією із клієнток QuadLoop є Блессінг Самуель, яка працює перукаркою та використовує сонячну лампу вечорами. Протягом 10 років, перш ніж у неї з'явилася сонячна лампа, вона або включала генератор на ніч, що спричиняло додаткові витрати, або відкладала незавершену роботу наступного дня.