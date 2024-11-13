Серце смартфона: рейтинг найпотужніших процесорів від Apple, Qualcomm, Samsung, Google (відео)

Apple вже довго залишається незаперечним лідером у розробці мобільних чипів і диктує високі ціни споживачам. Втім, на ринку є гідні та дешевші альтернативи.

Порівняння процесорів є важливим при виборі смартфонів, адже вони визначають продуктивність. Портал Slashgear склав рейтинг чипів, що базується на результатах одноядерних тестів бенчмарка Geekbench.

Багатоядерні системи на чіпах (SoC) з гігагерцовою швидкістю тепер стали нормою, навіть у дешевих смартфонах Android. Незважаючи на величезні поліпшення в усіх напрямках, Apple досі домінує в цій сфері, адже її процесори для смартфонів завжди показували найвищу чисту потужність, часто випереджаючи конкурентів від інших виробників на два покоління. Не дивно, що до рейтингу потрапили багато SoC від Apple.

Варто зазначити, що відмінності між процесорами можуть бути не настільки помітними за межами тестів, тобто при виконанні простих завдань, таких як перегляд соцмереж. Тому перш ніж купувати останній iPhone або флагмани Samsung, варто визначити, для чого потрібно їх використовувати, і чи потрібне взагалі настільки потужне "залізо".

15. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Фото: Cкриншот

Snapdragon 8 Gen 1 дебютував у 2021 році разом із новою системою найменувань для чипів Qualcomm. Виробник замінив звичну тризначну нумерацію на назву, яка була водночас і простішою, і складнішою (особливо з усіма подальшими варіаціями). У Snapdragon 8 Gen 1 вперше з'являться такі поліпшення, як 10-гігабітне підключення 5G, 18-бітний ISP для оброблення зображень і оновлений рушій штучного інтелекту.

На жаль у цього процесора виявилися серйозні проблеми. Він сумно прославився сильним перегрівом при тривалому тестуванні. У підсумку смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 1, такі як Samsung Galaxy S22 Ultra, не набагато перевершують моделі на Snapdragon 888, як обіцяли розробники.

Найкращий результат Snapdragon 8 Gen 1 у звітах Geekbench становить 1580 балів в одноядерному і 3852 бали в багатоядерному тесті — лише незначне поліпшення порівняно з 1510 і 3859 балами у Snapdragon 888. Тому чип потрапив до рейтингу, але посів у ньому лише останнє місце.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

14. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Samsung Galaxy Z Fold 4 зі Snapdragon 8+ Gen 1 Фото: Скриншот

Qualcomm постійно намагається наздогнати Apple, але оригінальний Snapdragon 8 Gen 1 не тільки відставав від A13 Bionic, хоча й вийшов на два роки пізніше. Проблеми виявилися настільки серйозними, що компанія незабаром звернулася до тайванського гіганта TSMC для виробництва оновленого Snapdragon 8+ Gen 1.

Ця версія показала кращу продуктивність, ефективність і менше грілася. Процесори поставили на Samsung Galaxy Z Fold 4, і вони працюють краще за своїх попередників.

Snapdragon 8+ Gen 1 отримав 1696 балів в одноядерних і 4352 у багатоядерних тестах. Це значно краще за першу спробу, але все ще слабенько порівняно з A13 Bionic.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

13. Apple A13 Bionic

Смартфон iPhone 11 з A13 Bionic Фото: Скриншот

Процесори для смартфонів Android, можливо, значно покращилися за ці роки, але на користь Apple свідчить той факт, що її чип п'ятирічної давності зміг потрапити в топ-15. A13 Bionic дебютував у 2019 році в iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max із заявленим 20%-м поліпшенням продуктивності центрального і графічного процесорів порівняно з A12 Bionic, а також із вищою ефективністю, що дало змогу продовжити термін служби батареї на цілий день.

Apple також поліпшила свій нейронний рушій і представила прискорювачі машинного навчання з A13 Bionic, що дало змогу виробляти 1 трильйон операцій на секунду. Завдяки цим поліпшенням компанія ще сильніше збільшила розрив із Qualcomm

Результати тестів: 1729 балів в одноядерному і 3895 у багатоядерному. Зараз показники не так вже й вражають, але вони все ще вищі за деякі процесори 2024 року випуску.

Apple A13 Bionic

12. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Смартфон Xiaomi Poco F6 з процесором Snapdragon 8s Gen 3 Фото: Скриншот

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 — це урізана і дешевша версія Snapdragon 8 Gen 3 для флагманів бюджетного рівня. Розробники об'єднали архітектуру ЦП третього покоління і деякі технології другого, включно з графічним обладнанням і контролером пам'яті. У підсумку процесор отримав поліпшені функції ШІ, але не підсвічування в іграх.

На цю та інші жертви Qualcomm зважилася, аби знизити вартість процесора до такого рівня, щоб їх встановили в смартфони за 400 доларів. Наприклад, у Xiaomi Poco F6.

Snapdragon 8s Gen 3 набирає 1835 балів в одноядерному тесті і 4651 у багатоядерному.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

11. Google Tensor G4

Смартфон Google Pixel 6 з процесором Tensor 4 Фото: Google

Google вперше зайнявся розробкою спеціалізованих SoC у 2021 році, представивши процесор Google Tensor для Pixel 6 і Pixel 6 Pro, а потім повторно використовував його для Pixel 6a середнього класу роком пізніше. Tensor спочатку був повністю зосереджений на технологіях штучного інтелекту для таких функцій, як розпізнавання мови і поліпшення фото. Такий же підхід компанія зберегла і в Tensor G4, випущеному на початку 2024 року.

Новий процесор з'явився у смартфонах лінійки Pixel 9. Жодна з моделей не здивувала продуктивністю, але система Gemini AI потенційно компенсує недолік чистої потужності. У підсумку Tensor G4 отримав 1878 і 4364 бали в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Не так уже й багато для флагманського процесора 2024 року.

Тензор 4

10. MediaTek Dimensity 9200

Смартфон Vivo X90 Pro з MediaTek Dimensity 9200

Mediatek відома тим, що робить процесори для недорогих смартфонів і доступних флагманів. Однак Dimensity 9200 показує: розробник може позмагатися з найкращими гравцями галузі.

Dimensity 9200 — це восьмиядерний центральний процесор із графічним процесором із функцією трасування променів і NPU з прискоренням ШІ. Технології роблять його цілком сучасним чипом для смартфонів. Смартфони на базі чипа, такі як Vivo X90 Pro, пропонують цілком хорошу продуктивність.

У тестах Geekbench процесор Dimensity 9200 набрав 1883 бали в одноядерному тесті та 4955 — у багатоядерному.

Dimensity 9200

9. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Samsung Galaxy S23 Ultra з чипом Snapdragon 8 Gen 2 Фото: Cкриншот

Один з найпоширеніших процесорів, його використовує безліч моделей від Samsung, Vivo, Xiaomi і OnePlus. Друге покоління просунулося далі в царині ШІ з оновленим Hexagon NPU, який поліпшив продуктивність і ефективність роботи.

Серед інших оновлень: обробка сигналу зображення (ISP) у формі Cognitive ISP, одне з багатьох поліпшень ШІ, які чіпсет принесе флагманським смартфонам Android. Геймери також отримали підтримку апаратного трасування променів. Підвищилася і чиста продуктивність ядер CPU і GPU.

Процесор отримав 1939 балів в одноядерному тесті Geekbench і 5341 у багатоядерному. Досить багато, щоб потрапити в десятку найкращих, але розрив з лідером все ще величезний.

Snapdragon 8 Gen 2

8. Samsung Exynos 2400

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Apple — не єдина компанія з виробництва смартфонів, яка створює власні процесори. Лідером у царині внутрішніх процесорів для смартфонів Android є Samsung з Exynos 2400, теж доволі відомим сімейством чипів. Samsung використовує чіпи Snapdragon у своїх Galaxy S24 і S24+ у Канаді, США та Китаї, але ставить Exynos для інших регіонів, таких як Європа та Південно-Східна Азія.

Компанія виправили старі проблеми, тож процесори нового покоління добре показали себе, хоча й поступаються останньому поколінню Snapdragon. Як результат: 2059 балів в одноядерному тесті та 6253 бали в багатоядерному.

Samsung Exynos 2400

7. Apple A14 Bionic

Чип Apple A14 Bionic встановлено у смартфонах iphone 12 Фото: Unsplash

Цей чип дебютував у лінійці iPhone 12, починаючи з базового і закінчуючи Pro Max, Головною родзинкою A14 Bionic став модернізований нейронний рушій з 16 ядрами, що вдвічі більше порівняно з A13 Bionic. Завдяки цьому продуктивність машинного навчання збільшилася на 80% порівняно з попередником і виявилася на 50% вищою, ніж у конкурентів.

Модель набрала 2120 балів в одноядерному та 4956 у багатоядерному тестах. В останньому він значно поступається новітній SoC від Qualcomm, але лише трохи — у важливіших одноядерних тестах.

Чип Apple A14 Bionic

6. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Зараз це найкращий чіп від Qualcomm, у нього одне основне ядро, п'ять продуктивних і два ядра ефективності, новітній графічний процесор Adreno і нова версія нейронного процесора (NPU) Hexagon. Компанія заявила про 30% поліпшення продуктивності ЦП порівняно з Gen 2, а також підвищення енергоефективності. Графіка також покращилася на 25%. Незалежне тестування теж показали значні поліпшення порівняно з Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 3 оснащено кількома висококласними смартфонами, зокрема Samsung Galaxy S24 Ultra, який в одноядерному тесті отримав 2138 балів. У багатоядерному тесті найбільше балів (6777) чип завоював всередині смартфона Asus Zenfone 11 Ultra.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

5. Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic отримали iPhone 13 Фото: Скріншот

Чипом з'явився в сімействі iPhone 13 і продовжив лідерство компанії. На відміну від пізніших моделей, назва A15 Bionic охоплювала як чотириядерні, так і п'ятиядерні варіанти графічного процесора. Нейронний рушій побудували на 5-нм процесі, що дало змогу втиснути 15 мільярдів транзисторів і набагато більше кешу, як порівняти з попередником.

A15 Bionic набрав 2333 балів в одноядерних і 5725 в одноядерних тестах iPhone 13 Pro Max.

Apple A15 Bionic

4. Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro Max з чіпами A16 Bionic Фото: Скриншот

Чип використовувався відразу у двох поколіннях iPhone: спочатку в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, а потім в iPhone 15 і 15 Plus. Він отримав шестиядерний центральний процесор і п'ятиядерний графічний процесор, а Apple заявила про продуктивність на 40% вищу, ніж у конкурентів.

Найкращий результат A16 Bionic показав разом з у iPhone 14 Pro — 2598 балів в одноядерному і 6677 у багатоядерному тесті. Утім, це не набагато краще порівняно з iPhone 15.

3. Apple A17 Pro

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max Фото: Apple

Трійку лідерів відкриває чип, встановлений в iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Порівняно з A16 Bionic він продемонстрував на 10% вищу продуктивність ЦП, швидший нейронний рушій, на 20% швидший шестиядерний ГП з апаратним прискоренням трасування променів.

A17 Pro став першим процесором для масового ринку, побудований на 3-нм техпроцесі. Geekbench показує, що він набрав 2889 балів в одноядерному тесті та 7170 балів у багатоядерному на iPhone 15 Pro.

Процесор Apple A17 Pro

2. Apple А18

Смартфон iPhone 16 на базі Apple А18

На цьому чипі працюють iPhone 16 і iPhone 16 Plus. A18 має шестиядерний процесор, цього разу доповнений 16-ядерним нейронним движком без прискорювачів машинного навчання. Якщо вірити Apple, продуктивність ЦП зросла на 30%, а ГП — на 45%.

Він отримав 3265 балів в одноядерному тесті та 8014 балів у багатоядерному тесті з iPhone 16 Plus. Це краще, ніж Apple M2 у 13-дюймовому iPad Air , що є чималим досягненням.

1. Apple A18 Pro

Смартфон iPhone 16 Pro на базі чіпа Apple A18 Pro Фото: Скриншот

Новітній і передовий мобільний процесор Apple, представлений в iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Шестиядерний SoC на 15% покращив продуктивність порівняно зі старим поколінням, а також на 20% — енергоефективність.

Apple також заявила, що створила свої нові SoC спеціально для системи штучного інтелекту Apple Intelligence, прискорювачі машинного навчання наступного покоління підвищують ефективність ШІ для таких функцій, як зведення електронної пошти і транскрипції дзвінків. Але найголовніше — це рекордні результати тестування: 3402 бали для одного ядра і 8401 бал при багатоядерній роботі.

Раніше писали про найпопулярніші та найпродаваніші смартфони у світі. У третьому кварталі 2024 року безперечним лідером став iPhone 15 від Apple, а трійку лідерів замкнули iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro.