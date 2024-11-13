Сердце смартфона: рейтинг самых мощных процессоров от Apple, Qualcomm, Samsung, Google (видео)

Apple уже долго остается неоспоримым лидером в разработке мобильных чипов и диктует высокие цены потребителям. Впрочем, на рынке есть достойные и более дешевые альтернативы.

Сравнение процессоров является важным при выборе смартфонов, ведь они определяют производительность. Портал Slashgear составил рейтинг чипов, основанный на результатах одноядерных тестов бенчмарка Geekbench.

Многоядерные системы на чипах (SoC) с гигагерцовой скоростью теперь стали нормой, даже в дешевых смартфонах Android. Несмотря на огромные улучшения по всем направлениям, Apple до сих пор доминирует в этой сфере, ведь ее процессоры для смартфонов всегда показывали самую высокую чистую мощность, часто опережая конкурентов от других производителей на два поколения. Неудивительно, что в рейтинг попали много SoC от Apple.

Стоит отметить, что различия между процессорами могут быть не столь заметны за пределами тестов, то есть при выполнении простых задач, таких как просмотр соцсетей. Поэтому прежде чем покупать последний iPhone или флагманы Samsung, стоит определить, для чего нужно их использовать, и нужен ли вообще столь мощное "железо".

15. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Фото: Cкриншот

Snapdragon 8 Gen 1 дебютировал в 2021 году вместе с новой системой наименований для чипов Qualcomm. Производитель заменил привычную трехзначную нумерацию на название, которое было одновременно и проще, и сложнее (особенно со всеми дальнейшими вариациями). В Snapdragon 8 Gen 1 впервые появятся такие улучшения, как 10-гигабитное подключение 5G, 18-битный ISP для обработки изображений и обновленный движок искусственного интеллекта.

К сожалению у этого процессора обнаружились серьезные проблемы. Он печально прославился сильным перегревом при длительном тестировании. В итоге смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1, такие как Samsung Galaxy S22 Ultra, не намного превосходят модели на Snapdragon 888, как обещали разработчики.

Лучший результат Snapdragon 8 Gen 1 в отчетах Geekbench составляет 1580 баллов в одноядерном и 3852 балла в многоядерном тесте — лишь незначительное улучшение по сравнению с 1510 и 3859 баллами у Snapdragon 888. Поэтому чип попал в рейтинг, но занял в нем лишь последнее место.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

14. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Samsung Galaxy Z Fold 4 со Snapdragon 8+ Gen 1 Фото: Скриншот

Qualcomm постоянно пытается догнать Apple, но оригинальный Snapdragon 8 Gen 1 не только отставал от A13 Bionic, хотя и вышел на два года позже. Проблемы оказались настолько серьезными, что компания вскоре обратилась к тайваньскому гиганту TSMC для производства обновленного Snapdragon 8+ Gen 1.

Эта версия показала лучшую производительность, эффективность и меньше грелась. Процессоры поставили на Samsung Galaxy Z Fold 4, и они работают лучше своих предшественников.

Snapdragon 8+ Gen 1 получил 1696 баллов в одноядерных и 4352 в многоядерных тестах. Это куда лучше первой попытки, но все еще слабовато относительно A13 Bionic.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

13. Apple A13 Bionic

Смартфон iPhone 11 с A13 Bionic Фото: Скриншот

Процессоры для смартфонов Android, возможно, значительно улучшились за эти годы, но в пользу Apple говорит тот факт, что ее чип пятилетней давности смог попасть в топ-15. A13 Bionic дебютировал в 2019 году в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max с заявленным 20%-ным улучшением производительности центрального и графического процессоров по сравнению с A12 Bionic, а также с более высокой эффективностью, которая позволила продлить срок службы батареи на целый день.

Apple также улучшила свой нейронный движок и представила ускорители машинного обучения с A13 Bionic, что позволило производить 1 триллион операций в секунду. Благодаря этим улучшениям компания еще сильнее увеличила разрыв с Qualcomm

Результаты тестов: 1729 баллов в одноядерном и 3895 в многоядерном. Сейчас показатели не так уж впечатляют, но они все еще выше некоторых процессоров 2024 года выпуска.

Apple A13 Bionic

12. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Смартфон Xiaomi Poco F6 c процессором Snapdragon 8s Gen 3 Фото: Скриншот

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 — это урезанная и более дешевая версия Snapdragon 8 Gen 3 для флагманов бюджетного уровня. Разработчики объединили архитектуру ЦП третьего поколения и некоторые технологии второго, включая графическое оборудование и контроллер памяти. В итоге процессор получил улучшенные функции ИИ, но не подсветку в играх.

На эту и другие жертвы Qualcomm решилась, лишь бы снизить стоимость процессора до такого уровня, чтобы их установили в смартфоны за 400 долларов. Например, в Xiaomi Poco F6.

Snapdragon 8s Gen 3 набирает 1835 баллов в одноядерном тесте и 4651 в многоядерном.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

11. Google Tensor G4

Смартфон Google Pixel 6 с процессором Tensor 4 Фото: Google

Google впервые занялся разработкой специализированных SoC в 2021 году, представив процессор Google Tensor для Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а затем повторно использовал его для Pixel 6a среднего класса годом позже. Tensor изначально был полностью сосредоточен на технологиях искусственного интеллекта для таких функций, как распознавание речи и улучшение фото. Такой же подход компания сохранил и в Tensor G4, выпущенном в начале 2024 года.

Новый процессор появился в смартфонах линейки Pixel 9. Ни одна из моделей не удивила производительностью, но система Gemini AI потенциально компенсирует недостаток чистой мощности. В итоге Tensor G4 получил 1878 и 4364 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Не так уж много для флагманского процессора 2024 года.

Tensor 4

10. MediaTek Dimensity 9200

Смартфон Vivo X90 Pro с MediaTek Dimensity 9200

Mediatek известна тем, что делает процессоры для недорогих смартфонов и доступных флагманов. Однако Dimensity 9200 показывает: разработчик может потягаться с лучшими игроками отрасли.

Dimensity 9200 — это восьмиядерный центральный процессор с графическим процессором с функцией трассировки лучей и NPU с ускорением ИИ. Технологии делают его вполне современным чипом для смартфонов. Смартфоны на базе чипа, такие как Vivo X90 Pro, предлагают вполне хорошую производительность.

В тестах Geekbench процессор Dimensity 9200 набрал 1883 балла в одноядерном тесте и 4955 — в многоядерном.

Dimensity 9200

9. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Samsung Galaxy S23 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 2 Фото: Cкриншот

Один из самых распространенных процессоров, его использует множество моделей от Samsung, Vivo, Xiaomi и OnePlus. Второе поколение продвинулось дальше в области ИИ с обновленным Hexagon NPU, который улучшил производительность и эффективность работы.

Среди других обновлений: обработка сигнала изображения (ISP) в форме Cognitive ISP, одно из многих улучшений ИИ, которые чипсет принесет флагманским смартфонам Android. Геймеры также получили поддержку аппаратной трассировки лучей. Повысилась и чистая производительность ядер CPU и GPU.

Процессор получил 1939 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 5341 в многоядерном. Достаточно много, чтобы попасть в десятку лучших, но разрыв с лидером все еще огромен.

Snapdragon 8 Gen 2

8. Samsung Exynos 2400

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Apple — не единственная компания по производству смартфонов, которая создает собственные процессоры. Лидером в области внутренних процессоров для смартфонов Android является Samsung с Exynos 2400, тоже довольно известным семейством чипов. Samsung использует чипы Snapdragon в своих Galaxy S24 и S24+ в Канаде, США и Китае, но ставит Exynos для других регионов, таких как Европа и Юго-Восточная Азия.

Компания исправили старые проблемы, поэтому процесоры нового поколения хорошо показали себя, хотя и уступают последнему поколению Snapdragon. Как результат: 2059 баллов в одноядерном тесте и 6253 балла в многоядерном.

Samsung Exynos 2400

7. Apple A14 Bionic

Чип Apple A14 Bionic установлен в смартфонах iphone 12 Фото: Unsplash

Этот чип дебютировал в линейке iPhone 12, начиная с базового и заканчивая Pro Max, Главной изюминкой A14 Bionic стал модернизированный нейронный движок с 16 ядрами, что вдвое больше по сравнению с A13 Bionic. Благодаря этому производительность машинного обучения увеличилась на 80% по сравнению с предшественником и оказалсь на 50% выше, чем у конкурентов.

Модель набрала 2120 баллов в одноядерном и 4956 в многоядерном тестах. В последнем он значительно уступает новейшей SoC от Qualcomm, но лишь немного — в более важных одноядерных тестах.

Чип Apple A14 Bionic

6. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Сейчас это самый лучший чип от Qualcomm, у него одно основное ядро, пять производительных и два ядра эффективности, новейший графический процессор Adreno и новая версия нейронного процессора (NPU) Hexagon. Компания заявила о 30% улучшении производительности ЦП по сравнению с Gen 2, а также повышении энергоэффективности. Графика также улучшилась на 25%. Независимое тестирование тоже показали значительные улучшения по сравнению с Gen 2.

Snapdragon 8 Gen 3 оснащены несколько высококлассных смартфонов, в частности, в Samsung Galaxy S24 Ultra, который в одноядерном тесте получил 2138 баллов. В многоядерном тесте больше всего баллов (6777) чип завоевал внутри смартфона Asus Zenfone 11 Ultra.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

5. Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic получили iPhone 13 Фото: Скриншот

Чипом появился в семействе iPhone 13 и продлил лидерство компании. В отличие от более поздних моделей, название A15 Bionic охватывало как четырехъядерные, так и пятиядерные варианты графического процессора. Нейронный движок построили на 5-нм процессе, что позволило втиснуть 15 миллиардов транзисторов и намного больше кэша по сравнению с предшественником.

A15 Bionic набрал 2333 баллов в одноядерных и 5725 в одноядерных тестах iPhone 13 Pro Max.

Apple A15 Bionic

4. Apple A16 Bionic

iPhone 14 Pro Max с чипами A16 Bionic Фото: Скриншот

Чип использовался сразу в двух поколениях iPhone: сначала в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а затем в iPhone 15 и 15 Plus. Он получил шестиядерный центральный процессор и пятиядерный графический процессор, а Apple заявила о производительности на 40% выше, чем у конкурентов.

Лучший результат A16 Bionic показал вместе с у iPhone 14 Pro — 2598 баллов в одноядерном и 6677 в многоядерном тесте. Впрочем, это не намного лучше по сравнению с iPhone 15.

3. Apple A17 Pro

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max Фото: Apple

Тройку лидеров открывает чип, установленный в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По сравнению с A16 Bionic он продемонстрировал на 10% более высокую производительность ЦП, более быстрый нейронный движок, на 20% более быстрый шестиядерный ГП с аппаратным ускорением трассировки лучей.

A17 Pro стал первый процессором для массового рынка, построенный на 3-нм техпроцессе. Geekbench показывает, что он набрал 2889 баллов в одноядерном тесте и 7170 баллов в многоядерном на iPhone 15 Pro.

Процессор Apple A17 Pro

2. Apple А18

Смартфон iPhone 16 на базе Apple А18

На этом чипе работают iPhone 16 и iPhone 16 Plus. A18 имеет шестиядерный процессор, на этот раз дополненный 16-ядерным нейронным движком без ускорителей машинного обучения. Если верить Apple, производительность ЦП выросла на 30%, а ГП — на 45%.

Он получил 3265 баллов в одноядерном тесте и 8014 баллов в многоядерном тесте с iPhone 16 Plus. Это лучше, чем Apple M2 в 13-дюймовом iPad Air , что является немалым достижением.

1. Apple A18 Pro

Смартфон iPhone 16 Pro на базе чипа Apple A18 Pro Фото: Скриншот

Новейший и передовой мобильный процессор Apple, представленный в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Шестиядерный SoC на 15% улучшил производительности по сравнению со старым поколением, а также на 20% — энергоэффективность.

Apple также заявила, что создала свои новые SoC специально для системы искусственного интеллекта Apple Intelligence, ускорители машинного обучения следующего поколения повышают эффективность ИИ для таких функций, как сводки электронной почты и транскрипции звонков. Но самое главное — это рекордные результаты тестирования: 3402 балла для одного ядра и 8401 балл при многоядерной работе.

Ранее писали о самых популярных и продаваемых смартфонах в мире. В третьем квартале 2024 года бесспорным лидером стал iPhone 15 от Apple, а тройку лидеров замкнули iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.