Названы самые популярные и самые продаваемые смартфоны в мире: что это за модели

iPhone 15 занял первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире. А самыми популярными оказались телефоны от Samsung — 5 позиций из 10-ти в рейтинге лучших.

iPhone 15 от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, а телефоны от Samsung удерживают пальму первенства, как самые популярные в мире. Об этом сообщает аналитическая компания Сounterpoint research.

iPhone 15 занял первое место в списке самых продаваемых смартфонов в мире. За ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, согласно данным Global Handset Model Sales Tracker компании Counterpoint Research.

Тем не менее, компания Samsung сохранила наибольшее присутствие в глобальном списке — среди 10-ти самых продаваемых смартфонов 5 позиций занимают модели именно этого бренда. У Apple 4 позиции и у Xiaomi — одна.

Такое положение вещей остается неизменным с 2023 года, что указывает на стабильные предпочтения потребителей, отмечают аналитики. В то время как доля Apple в списке немного снизилась, присутствие Samsung выросло, сохранив совокупный рыночный вклад на уровне около 19%.

Растущая популярность высококлассных смартфонов постепенно сокращает разрыв в доле рынка между базовыми и Pro-вариантами iPhone. Примечательно, что впервые в третьем квартале половина от общего объема продаж iPhone пришлась на Pro-модели. Этот сдвиг помогает Apple стимулировать продажи более дорогих устройств. Кроме того, потребители выбирают новейшие iPhone, особенно на развивающихся рынках, что еще больше способствует высоким продажам Apple. Эта тенденция поддерживается привлекательными схемами финансирования и предложениями по обмену, что делает последние версии iPhone более доступными.

Galaxy S24 от Samsung сохранил место в первой десятке в третьем квартале 2024 года третий квартал подряд. Кроме того, впервые в третьем квартале с 2018 года вариант серии Galaxy S вошел в первую десятку. Продажи серии Galaxy S24 были в основном обусловлены сильным маркетинговым фокусом на возможностях GenAI.

Серия Galaxy A от Samsung заняла четыре места в списке топ-10 благодаря своему более широкому присутствию в разных регионах и ориентации на более крупные сегменты клиентов в начальном и среднем ценовых диапазонах. Samsung эффективно позиционировала эти устройства с конкурентоспособными ценами и более длительной поддержкой программного обеспечения. Однако в списке топ-10 телефоны серии Galaxy A высокого класса были вытеснены телефонами серии Galaxy S и среднего сегмента серии A.

Redmi 13C от Xiaomi, сменивший прошлогодний Redmi 12C, сохранил свое место в списке второй квартал подряд благодаря доступности и присутствию на развивающихся рынках. Смартфон выделяется в своем ценовом сегменте, предлагая лучшие характеристики.

Apple и Samsung еще больше укрепляют премиальные позиции с помощью Apple Intelligence и Galaxy AI, что поможет им и дальше доминировать в этих рейтингах, считают аналитики. Оба бренда используют GenAI в качестве дифференцирующего фактора в премиальном сегменте.

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