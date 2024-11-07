Прочные чехлы для смартфонов не имеют смысла: эксперты объяснили почему

Хотя прочные чехлы когда-то служили четкой цели, они больше не могут быть лучшим выбором для большинства пользователей.

Смартфоны становятся все более прочными с каждым годом, поскольку производители инвестируют в лучшие конструкции и более прочные материалы. Почему прочные чехлы больше не имеют смысла, пишет Gizmochina.

1. Современные смартфоны созданы "на века"

Производители смартфонов используют более прочные и высококачественные материалы для своих новых смартфонов, особенно для моделей более высокого класса. Покупатели обычно покупают прочные чехлы для смартфонов, на которые они потратили много денег. Однако эти устройства оснащены технологией Corning Gorilla Glass, керамическим экраном и металлическими рамками, такими как алюминий или даже титан.

Продаются даже водонепроницаемые чехлы, но большинство флагманов поставляются с рейтингом IP68, который подтверждает пыленепроницаемость конструкции, выдерживающую погружение под воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут. Поэтому добавление громоздкого прочного чехла — это просто излишество, которое лишает привлекательности хорошо спроектированный смартфон.

2. Громоздкие чехлы неудобны

Надевание прочного чехла может привести к тому, что смартфон станет почти в два раза толще. Это также делает устройство более тяжелым. Премиальные телефоны могут весить более 200 граммов, поэтому эти сверхпрочные чехлы просто делают их тяжелыми, как кирпич (не буквально). Флагманские смартфоны сделаны с гладкими корпусами и чрезвычайной точностью, а громоздкий чехол просто разрушает всю их привлекательность. Люди покупают эти чехлы, чтобы сохранить свои смартфоны как новые, но какой смысл владеть таким устройством, если вы никогда не сможете им насладиться. Некоторые утверждают, что это помогает сохранить стоимость при перепродаже, хотя не так много людей пользуются такими сделками.

3. Чехлы — для суровых условий

Хотя прочные чехлы не подходят всем, они идеально подходят для людей, работающих в суровых условиях, или тех, кто часто берет свои телефоны с собой в поездки. В таких ситуациях дополнительная защита может стоить компромиссов. Но для большинства пользователей стандартный чехол с базовой защитой от падений обеспечивает более чем достаточную безопасность для повседневного использования. Мы даже можем считать справедливыми людей с маслянистыми пальцами. Если вы один из тех, кто постоянно роняет свои телефоны, вам стоит приобрести дополнительную защиту.

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