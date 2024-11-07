Міцні чохли для смартфонів не мають сенсу: експерти пояснили чому

Хоча міцні чохли колись слугували чіткій меті, вони більше не можуть бути найкращим вибором для більшості користувачів.

Смартфони стають дедалі міцнішими з кожним роком, оскільки виробники інвестують у кращі конструкції та міцніші матеріали. Чому міцні чохли більше не мають сенсу, пише Gizmochina.

1. Сучасні смартфони створені "на століття"

Виробники смартфонів використовують міцніші та високоякісніші матеріали для своїх нових смартфонів, особливо для моделей вищого класу. Покупці зазвичай купують міцні чохли для смартфонів, на які вони витратили багато грошей. Однак ці пристрої оснащені технологією Corning Gorilla Glass, керамічним екраном і металевими рамками, такими як алюміній або навіть титан.

Продаються навіть водонепроникні чохли, але більшість флагманів постачаються з рейтингом IP68, який підтверджує пилонепроникність конструкції, що витримує занурення під воду на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин. Тому додавання громіздкого міцного чохла — це просто надмірність, яка позбавляє привабливості добре спроектований смартфон.

2. Громіздкі чохли незручні

Надягання міцного чохла може призвести до того, що смартфон стане майже вдвічі товщим. Це також робить пристрій важчим. Преміальні телефони можуть важити понад 200 грамів, тому ці надміцні чохли просто роблять їх важкими, наче цегла (не буквально). Флагманські смартфони зроблені з гладкими корпусами та надзвичайною точністю, а громіздкий чохол просто руйнує всю їхню привабливість. Люди купують ці чохли, щоб зберегти свої смартфони як нові, але який сенс володіти таким пристроєм, якщо ви ніколи не зможете ним насолодитися. Деякі стверджують, що це допомагає зберегти вартість під час перепродажу, хоча не так багато людей користуються такими угодами.

3. чохли — для суворих умов

Хоча міцні чохли не підходять усім, вони ідеально підходять для людей, які працюють у суворих умовах, або тих, хто часто бере свої телефони з собою в поїздки. У таких ситуаціях додатковий захист може коштувати компромісів. Але для більшості користувачів стандартний чохол із базовим захистом від падінь забезпечує більш ніж достатню безпеку для повсякденного використання. Ми навіть можемо вважати справедливими людей з маслянистими пальцями. Якщо ви один із тих, хто постійно упускає свої телефони, вам варто придбати додатковий захист.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.