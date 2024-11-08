Названо найпопулярніші та найбільш продавані смартфони у світі: що це за моделі

iPhone 15 посів перше місце в списку найбільш продаваних смартфонів у світі. А найпопулярнішими виявилися телефони від Samsung — 5 позицій із 10-ти в рейтингу найкращих.

iPhone 15 від Apple став найбільш продаваним смартфоном у світі в третьому кварталі 2024 року, а телефони від Samsung утримують пальму першості як найпопулярніші у світі. Про це повідомляє аналітична компанія Сountegroіnt research.

iPhone 15 посів перше місце в списку найбільш продаваних смартфонів у світі. За ним слідують iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro, згідно з даними Global Handset Model Sales Tracker компанії Counterpoint Research.

Проте компанія Samsung зберегла найбільшу присутність у глобальному списку — серед 10-ти найбільш продаваних смартфонів 5 позицій займають моделі саме цього бренду. У Apple 4 позиції і у Xiaomi — одна.

Такий стан речей залишається незмінним з 2023 року, що вказує на стабільні переваги споживачів, зазначають аналітики. У той час як частка Apple у списку трохи знизилася, присутність Samsung зросла, зберігши сукупний ринковий внесок на рівні близько 19%.

Зростаюча популярність висококласних смартфонів поступово скорочує розрив у частці ринку між базовими і Pro-варіантами iPhone. Примітно, що вперше в третьому кварталі половина від загального обсягу продажів iPhone припала на Pro-моделі. Цей зсув допомагає Apple стимулювати продажі дорожчих пристроїв. Крім того, споживачі вибирають новітні iPhone, особливо на ринках, що розвиваються, що ще більше сприяє високим продажам Apple. Ця тенденція підтримується привабливими схемами фінансування та пропозиціями з обміну, що робить останні версії iPhone більш доступними.

Galaxy S24 від Samsung зберіг місце в першій десятці в третьому кварталі 2024 року третій квартал поспіль. Крім того, вперше в третьому кварталі з 2018 року варіант серії Galaxy S увійшов до першої десятки. Продажі серії Galaxy S24 були в основному зумовлені сильним маркетинговим фокусом на можливостях GenAI.

Серія Galaxy A від Samsung посіла чотири місця в списку топ-10 завдяки своїй ширшій присутності в різних регіонах і орієнтації на більші сегменти клієнтів у початковому і середньому цінових діапазонах. Samsung ефективно позиціонувала ці пристрої з конкурентоспроможними цінами і більш тривалою підтримкою програмного забезпечення. Однак у списку топ-10 телефони серії Galaxy A високого класу були витіснені телефонами серії Galaxy S і середнього сегмента серії A.

Redmi 13C від Xiaomi, який змінив торішній Redmi 12C, зберіг своє місце в списку другий квартал поспіль завдяки доступності та присутності на ринках, що розвиваються. Смартфон виділяється у своєму ціновому сегменті, пропонуючи найкращі характеристики.

Apple і Samsung ще більше зміцнюють преміальні позиції за допомогою Apple Intelligence і Galaxy AI, що допоможе їм і далі домінувати в цих рейтингах, вважають аналітики. Обидва бренди використовують GenAI як диференціювальний фактор у преміальному сегменті.

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