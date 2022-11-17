В Украине проходит "репетиция" войны будущего: жестокой и высокотехнологичной

ВСУ применяют футуристическую тактику ведения войны, заявляют западные военные аналитики, тогда как Россия воюет, как СССР — "по старинке".

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Технологичные инструменты вроде Delta и SkyWiper, несомненно, влияют на характер военных действий. С их помощью ВСУ могут дистанционно управлять БПЛА, автономными катерами, применять оружие против дронов, эффективно использовать системы противовоздушной обороны. По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сегодня на примере Украины можно проверить, как работают новейшие военные технологии и понять, в чем их плюсы и минусы, пишет nytimes.com.

Морские дроны оказались эффективнее кораблей ВМФ РФ

В этой войне важнейшими системами для проведения разведки и атак стали не только беспилотные летательные аппараты, но и морские дроны — катера с дистанционным управлением. В октябре с их помощью было проведено несколько успешных атак российского флота в Черном море. По мнению Шаурава Гайрола, военного аналитика из оборонной разведывательной компании Janes, октябрьские атаки доказали превосходство небольших и относительно недорогих катеров над более мощных военных кораблей России. В комментарии изданию он заявил, что украинцы применяют футуристическую тактику ведения войны.

[ + – ] Видео с демонстрацией ружья против дронов EDM4S SkyWiper

Оружие против БПЛА повлияло на ход боевых действий

Использование ВС РФ беспилотников подтолкнуло союзников Украины отправить новые технологии, чтобы противостоять такому виду вооружения. В конце прошлого года украинские военные начали использовать установки для подавления дронов — EDM4S от SkyWiper. Данное устройство способно перенаправлять или прерывать сигналы связи между БПЛА и оператором. Спустя почти девять месяцев войны SkyWiper теперь являются единственным видом глушителей беспилотных летательных аппаратов, используемых в Украине. Но они были выделены как очень желанный актив на поле боя — как для украинских войск, так и для сил противника, которые надеются захватить их .

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что оборонная промышленность ее страны сконцентрировалась на производстве высокотехнологичного оборудования. В течение 10-ти лет, с 2009 по 2019 годы, она ставила цель обновить арсенал оружия советских времен. В ходе этого глобального обновления и были разработаны ружья против дронов EDM4S SkyWiper.

Чем помогает старое, но модернизированное, оружие

Военная помощь, которая направляется в Украину, состоит, по большей части, из недавно обновленных версий старого оружия. Так было в случае с инфракрасными самонаводящимися ракетами средней дальности и пусковыми установками немецкого производства, известными как IRIS-T, которые защищают от российских ракетных атак. У них большая дальность действия, чем у систем ПВО предыдущего поколения, которые были выпущены в 2015 году. Вооруженные силы Германии еще не использовали эти обновленные системы, однако они были отправлены в Украину в прошлом месяце.

Рафаэль Лосс, эксперт по вооружениям в Европейском совете по международным отношениям, сказал, что сами по себе модернизированные средства ПВО не "меняют правила игры", однако такие системы выводят армию Украины на другой уровень, приближая к стандартам НАТО.

[ + – ] Украинские военные обсуждают данные, собранные инфосистемой Delta Фото: dou.ua

Информационная система Delta: качественная разведка, эффективные атаки

Информационная система Delta, разработанная в сотрудничестве с НАТО, была использована ВСУ во время контрнаступления на Херсонщину, чтобы вытеснить русских солдат из городов и сел, которые находились под оккупацией в течение нескольких месяцев.

Стоит отметить, что данный инструмент работает не только на повышение уровня осведомленности. Он отображает перемещения врага в режиме реального времени, вплоть до того, сколько солдат находится в конкретной местности и каким оружием они располагают. В сочетании с данными разведки, в том числе со спутников, беспилотников и других источников, Delta позволяет принять решение, где, когда и как украинские войска могут пойти в атаку.

Система была разработана Министерством обороны Украины при содействии НАТО и впервые испытана в 2017 году, отчасти для того, чтобы отучить украинских военных войска от российских стандартов хранения и распространения информации между наземными подразделениями.

По словам представителей НАТО, инфосистема помогала украинским военным принимать решения на поле боя быстрее, чем на это способны более современные вооруженные силы некоторых стран. К примеру, в Херсоне Delta помогла украинским войскам быстро определить российские линии снабжения для атаки, заявили в "Аэроразведке".

Первое настоящее испытание "Дельта" прошла, когда ВС РФ пытались атаковать Киев. Украинские беспилотники отслеживали продвижение ВС РФ, граждане делились информацией с военными через специальные приложения. Затем вся эта информация была собрана, проанализирована и распространена через Delta, чтобы помочь ВСУ заставить Россию отступить. Согласно заявлению Минобороны Украины, с тех пор Delta помогла идентифицировать 1500 подтвержденных российских целей по всей стране, сотни которых были уничтожены в течение 48 часов.

Украина показала, насколько быстро развивающейся и ожесточенной будет война будущего не только на земле или в небе, но и, самое главное, в киберпространстве.