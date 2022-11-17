В Україні відбувається "репетиція" війни майбутнього: жорстокої та високотехнологічної

ЗСУ застосовують футуристичну тактику ведення війни, заявляють західні військові аналітики, тоді як Росія воює, як СРСР — "по-старому".

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Технологічні інструменти на кшталт Delta та SkyWiper, безперечно, впливають на характер військових дій. З їхньою допомогою ЗСУ можуть дистанційно управляти БПЛА, автономними катерами, застосовувати зброю проти дронів, ефективно використовувати системи протиповітряної оборони. На думку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, сьогодні на прикладі України можна перевірити, як працюють новітні військові технології та зрозуміти, у чому їхні плюси та мінуси, пише nytimes.com.

Морські дрони виявилися ефективнішими за кораблі ВМФ РФ

У цій війні найважливішими системами для проведення розвідки та атак стали не лише безпілотні літальні апарати, а й морські дрони — катери з дистанційним керуванням. У жовтні з їхньою допомогою було проведено кілька успішних атак російського флоту у Чорному морі. На думку Шаурава Гайрола, військового аналітика з оборонної розвідувальної компанії Janes, жовтневі атаки довели перевагу невеликих і відносно недорогих катерів над потужнішими військовими кораблями Росії. У коментарі виданню він заявив, що українці використовують футуристичну тактику ведення війни.

[ + – ] Відео з демонстрацією рушниці проти дронів EDM4S SkyWiper

Зброя проти БПЛА вплинула на перебіг бойових дій

Використання ЗС РФ безпілотників підштовхнуло союзників України відправити нові технології, щоб протистояти такому виду озброєння. Наприкінці минулого року українські військові почали використовувати установки для придушення дронів — EDM4S від SkyWiper. Цей пристрій може перенаправляти або переривати сигнали зв'язку між БПЛА та оператором. Майже через дев'ять місяців війни SkyWiper тепер є єдиним видом глушників безпілотних літальних апаратів, що використовуються в Україні. Але їх було виділено як дуже бажаний актив на полі бою — як для українських військ, так і для сил противника, які сподіваються захопити їх.

Експрезидент Литви Даля Грибаускайте наголосила, що оборонна промисловість її країни сконцентрувалася на виробництві високотехнологічного обладнання. Протягом 10 років, з 2009 по 2019 роки, вона мала на меті оновити арсенал зброї радянських часів. Під час цього глобального оновлення були розроблені рушниці проти дронів EDM4S SkyWiper.

Чим допомагає стара, але модернізована зброя

Військова допомога, яка прямує в Україну, складається здебільшого з нещодавно оновлених версій старої зброї. Так було у випадку з інфрачервоними ракетами, що самонаводяться середньої дальності і пусковими установками німецького виробництва, відомими як IRIS-T, які захищають від російських ракетних атак. Вони мають більшу дальність дії, ніж системи ППО попереднього покоління, які були випущені у 2015 році. Збройні сили Німеччини ще не використовували ці оновлені системи, проте їх було відправлено в Україну минулого місяця.

Рафаель Лосс, експерт із озброєнь у Європейській раді з міжнародних відносин, сказав, що самі по собі модернізовані засоби ППО не "змінюють правила гри", проте такі системи виводять армію України на інший рівень, наближаючи до стандартів НАТО.

[ + – ] Українські військові обговорюють дані, зібрані інфосистемою Delta Фото: dou.ua

Інформаційна система Delta: якісна розвідка, ефективні атаки

Інформаційна система Delta, розроблена у співпраці з НАТО, була використана ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщину, щоб витіснити російських солдатів з міст та сіл, які перебували під окупацією протягом кількох місяців.

Варто зазначити, що цей інструмент працює не тільки на підвищення рівня обізнаності. Він зображає переміщення ворога в режимі реального часу, аж до того, скільки солдатів знаходиться в конкретній місцевості і яку зброю вони мають. У поєднанні з даними розвідки, зокрема зі супутників, безпілотників та інших джерел, Delta дозволяє ухвалити рішення, де, коли і як українські війська можуть піти в атаку.

Система була розроблена Міністерством оборони України за сприяння НАТО та вперше випробувана у 2017 році, частково для того, щоб відучити українські військові війська від російських стандартів зберігання та розповсюдження інформації між наземними підрозділами.

За словами представників НАТО, інфосистема допомагала українським військовим ухвалювати рішення на полі бою швидше, ніж на це здатні сучасніші збройні сили деяких країн. Наприклад, у Херсоні Delta допомогла українським військам швидко визначити російські лінії постачання для атаки, заявили в "Аеророзвідці".

Перше справжнє випробування "Дельта" пройшло, коли ЗС РФ намагалися атакувати Київ. Українські безпілотники відстежували просування ЗС РФ, громадяни ділилися інформацією з військовими через спеціальні програми. Потім вся ця інформація була зібрана, проаналізована та поширена через Delta, щоб допомогти ЗСУ змусити Росію відступити. Згідно з заявою Міноборони України, з того часу Delta допомогла ідентифікувати 1500 підтверджених російських цілей по всій країні, сотні яких було знищено протягом 48 годин.

Україна показала, наскільки швидко розвивається і жорстокою буде війна майбутнього не лише на землі чи в небі, а й, найголовніше, у кіберпросторі.