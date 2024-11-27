На озброєнні ЗСУ з'явиться бронетранспортер Oncilla-Shturm: що відомо про озброєння (фото)

Польсько-українська розробка БТР Онцилла створювалася для спецпідрозділів Сил оборони та поліції, легкої піхоти й підрозділів для миротворчих місій. Основне озброєння Онцилли — керований модуль із великокаліберним кулеметом НСВТ.

Міноборони України допустило до експлуатації бронемашину для виконання широкого спектра бойових завдань. Про це повідомляють на сайті пресслужби відомства в середу, 27 листопада.

Бронетранспортер розрахований на трьох бійців і шістьох стрільців. Бронемашина з автоматичною коробкою передач і турбодизельним двигуном. Звідси й високі ходові та швидкісні характеристики бронетранспортера. Запас палива розрахований на 700 кілометрів.

Як стандартне обладнання бронетранспортера передбачена автоматична система підпомповування шин, гідравлічний підсилювач керма, кондиціонер з додатковою функцією обігріву, система пожежогасіння, вентиляційна система, лебідка. Озброєння — дистанційно керований бойовий модуль із великокаліберним кулеметом. Бронетранспортер випускають у кількох модифікаціях.

Озброєння БТР Онцилла

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Польсько-український БТР Онцилла розроблявся для спецпідрозділів ЗС і поліції, легкої піхоти та підрозділів для миротворчих місій. У виробництві від польської сторони бере участь компанія Mista Sp. z o.o.

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Основне озброєння Онцилли — дистанційно керований бойовий модуль із великокаліберним кулеметом НСВТ і сервоприводами наведення. Модуль управляється джойстиком із запобіжником, допускається управління однією рукою. У прицільно-спостережній системі бойового модуля передбачено тепловізор і телевізійну десятикратну камеру.

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