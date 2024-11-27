На вооружении ВСУ появится бронетранспортер Oncilla-Shturm: что известно о вооружении (фото)

Польско-украинская разработка БТР Онцилла создавалась для спецподразделений Сил обороны и полиции, легкой пехоты и подразделений для миротворческих миссий. Основное вооружение Онциллы — управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом НСВТ.

Минобороны Украины допустило к эксплуатации бронемашину для выполнения широкого спектра боевых задач. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства в среду, 27 ноября.

Бронетранспортер рассчитан на трех бойцов и шестерых стрелков. Бронемашина с автоматической коробкой передач и турбодизельным двигателем. Отсюда и высокие ходовые и скоростные характеристики бронетранспортера. Запас топлива рассчитан на 700 километров.

В качестве стандартного оборудования бронетранспортера предусмотрена автоматическая система подкачки шин, гидравлический усилитель руля, кондиционер с дополнительной функцией обогрева, система пожаротушения, вентиляционная система, лебедка. Вооружение — дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Бронетранспортер выпускают в нескольких модификациях.

Вооружение БТР Онцилла

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Польско-украинский БТР Онцилла разрабатывался для спецподразделений ВС и полиции, легкой пехоты и подразделений для миротворческих миссий. В производстве от польской стороны участвует компания Mista Sp. z o.o.

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Бронетранспортер Oncilla-Shturm

Основное вооружение Онциллы — дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом НСВТ и сервоприводами наведения. Модуль управляется джойстиком с предохранителем, допускается управление одной рукой. В прицельно-наблюдательной системе боевого модуля предусмотрен тепловизор и телевизионная десятикратная камера.

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