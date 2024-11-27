"Такий самий брак": з фронту вилучили партію неякісних мін ще одного калібру, — журналістка

За інформацією військової кореспондентки Юлії Кирієнко, представники Міноборони не проконтролювали виробництво і підписали документи, які дозволили відправку неякісних мін на фронт.

Проблема з неякісними боєприпасами в українській армії стосується не лише мін калібру 120 мм, а й мінометних снарядів калібру 82 мм. Про це повідомила в Facebook кореспондентка "ТСН" Юлія Кирієнко, оприлюднивши фрагмент офіційного розпорядження щодо вилучення таких мін з передової.

За її словами, ці боєприпаси, виготовлені тим самим виробником, виявилися бракованими. Якщо їх повністю виведуть із зони бойових дій, це створить критичний дефіцит — фронт може залишитися без сотень тисяч снарядів.

"Це розпорядження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів без яких опиниться фронт", — зазначила Кирієнко.

Фото: Юлія Кирієнко-Мерінова / Facebook

Міномети, як зазначає журналістка, є однією з основних видів зброї українських підрозділів. Саме мінометники разом з операторами дронів першими реагують на атаки ворожої піхоти. Вилучення дефектних боєприпасів може значно знизити ефективність оборони.

"Ще влітку я писала про дефіцит мін. Про те, що бригадам дають по 10 штук максимум на тиждень. І все. Тоді почули. Спробували вирішити і виробити своє. Але як? Вбахали українських грошей в те, що тепер непридатне до використання. І тепер намагаються звинуватити ЗСУ у неправильному зберіганні", — зауважила Кирієнко.

За її словами, представники Міноборони не проконтролювали виробництво і підписали документи, які дозволили відправку неякісних мін на фронт.

"Але ж хто дотис аби саме в цих виробників замовляти такі боєприпаси? Тут хочеться почути коментарі Мінстратегпрому і того, хто був влітку на посаді. Бо проблема не лише в МО", — додала журналістка.

Скандал із мінами 120 мм

Нагадаємо, 26 листопада журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування щодо бракованих мін калібру 120 мм, які потрапили на фронт у червні 2024 року. Кожна десята міна не спрацьовувала належним чином. Військові скаржились, що снаряди розпадаються в руках, не вилітають із міномета і промахуються. Зрештою партію мін в 100 тисяч відкликали. Раніше військова кореспондентка Юлія Кирієнко опублікувала відео, зняте бійцями на Курахівському напрямку, де видно, як міна 120-го калібру застрягла у стволі міномета на виході, а ще чотири міни – впали поруч із мінометом, не розірвавшись.

Міноборони визнало проблему з партією неякісних мін. У відомстві заявили, що майже місяць ведуть власне розслідування і запевнили, що винних покарають. ДБР відкрило кримінальне провадження щодо неналежної якості боєприпасів. Виконавцем державного замовлення зазначених мін є міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.