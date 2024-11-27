"Такой же брак": с фронта изъяли партию некачественных мин еще одного калибра, — журналистка

По информации военного корреспондента Юлии Кириенко, представители Минобороны не проконтролировали производство и подписали документы, которые позволили отправку некачественных мин на фронт.

Проблема с некачественными боеприпасами в украинской армии касается не только мин калибра 120 мм, но и минометных снарядов калибра 82 мм. Об этом сообщила в Facebook корреспондент "ТСН" Юлия Кириенко, обнародовав фрагмент официального распоряжения об изъятии таких мин с передовой.

По ее словам, эти боеприпасы, изготовленные тем же производителем, оказались бракованными. Если их полностью выведут из зоны боевых действий, это создаст критический дефицит — фронт может остаться без сотен тысяч снарядов.

"Это распоряжение об изъятии мин с фронта. Но не 120-ками едиными. Та же проблема с минами калибра 82 мм!!! Такой же брак. Тот же производитель. Это сотни тысяч снарядов без которых окажется фронт", — отметила Кириенко.

Фото: Юлия Кириенко-Меринова / Facebook

Минометы, как отмечает журналистка, являются одним из основных видов оружия украинских подразделений. Именно минометчики вместе с операторами дронов первыми реагируют на атаки вражеской пехоты. Изъятие дефектных боеприпасов может значительно снизить эффективность обороны.

"Еще летом я писала о дефиците мин. О том, что бригадам дают по 10 штук максимум на неделю. И все. Тогда услышали. Попробовали решить и выработать свое. Но как? Вбахали украинских денег в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", — отметила Кириенко.

По ее словам, представители Минобороны не проконтролировали производство и подписали документы, которые позволили отправку некачественных мин на фронт.

"Но кто дожал чтобы именно у этих производителей заказывать такие боеприпасы? Здесь хочется услышать комментарии Минстратегпрома и того, кто был летом на должности. Потому что проблема не только в МО", — добавила журналистка.

Скандал с минами 120 мм

Напомним, 26 ноября журналист Юрий Николов опубликовал расследование относительно бракованных мин калибра 120 мм, которые попали на фронт в июне 2024 года. Каждая десятая мина не срабатывала должным образом. Военные жаловались, что снаряды распадаются в руках, не вылетают из миномета и промахиваются. В конце концов партию мин в 100 тысяч отозвали. Ранее военный корреспондент Юлия Кириенко опубликовала видео, снятое бойцами на Кураховском направлении, где видно, как мина 120-го калибра застряла в стволе миномета на выходе, а еще четыре мины — упали рядом с минометом, не разорвавшись.

Минобороны признало проблему с партией некачественных мин. В ведомстве заявили, что почти месяц ведут собственное расследование и заверили, что виновных накажут. ГБР открыло уголовное производство относительно ненадлежащего качества боеприпасов. Исполнителем государственного заказа указанных мин является министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.