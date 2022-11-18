В России будут продавать телефоны с квантовой связью, но не всем и за большие деньги

Российская компания "ИнфоТеКС" заявляет, что квантовые аппараты ViPNet QSS практически готовы к использованию.

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Российские разработчики "ИнфоТеКС" анонсировали выпуск ViPNet QSS — аппаратов, обеспечивающих защищенную квантовым шифрованием мобильную связь. Об этом пишет rbc.ru.

По информации СМИ квантовые системы связи могут быть поставлены в 2023 году. Потенциальные заказчики, как обычно, — службы безопасности, крупные корпорации вроде "Газпрома". Утверждается, что данные аппараты могут обеспечить безопасную связь, протоколы которой невозможно взломать.

Что известно о квантовом телефоне ViPNet QSS

ViPNet QSS — это целый комплекс, состоящий из IP-телефон, устройство, обеспечивающее криптографическую защиту передаваемых данных, сервер, квантовая система генерации ключей. Пользоваться комплексом должны оба абонента. Если один позвонит на номер ViPNet QSS с обычного телефона или смартфона, криптозащита не сработает. Предполагается также создание квантовой сети с так называемыми распределительными узлами. Эта сеть будет интегрирована с линиями обычной связи. Ученые отмечают, что квантовая связь весьма чувствительна к колебаниям, изменению температуры, так что за ее надежность ручаться нельзя. Однако во время тестов она, якобы, продемонстрировала возможности телефонии, передачи текстовых документов. Скоро внедрят функцию видеозвонков.

Издание пишет, ссылаясь на собственные источники, что система квантовой телефонной связи ViPNet QSS может стоить 40 млн руб. Что касается сети, то на нее могут потратить сотни миллионов рублей. На данный момент в проект инвестировали как минимум 700 млн руб.

Разработка квантовой связи в России началась в 2017 году. Сегодня ею пользуются в МГУ и "ИнфоТеКС". В прошлом году намеревались построить квантовую линию связи "из Петербурга в Москву", но пока проект свернули.

Раньше мы сообщали о том, что российские компании имеют проблемы с вещанием из-за того, что не могут обновить, или купить новое, иностранное ПО.