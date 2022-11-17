Машина пропаганды глохнет: у росс-ТВ начались проблемы без доступа к зарубежному ПО

Без обновлений качество вещания не слишком ухудшится, однако ТВ-каналы не смогут пользоваться новыми функциями и начнут технологически отставать от конкурентов.

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В России у крупных телеканалов начались проблемы из-за потери доступа к зарубежному программному обеспечению. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

Около 90% российских телеканалов пользовались иностранными программами, позволяющими создавать титры, подписи, бегущие строки и другие визуальные эффекты. С началом полномасштабной войны крупные разработчики, такие как Vizrt, Ross и Avid прекратили обслуживать клиентов из РФ из-за вторжения в Украину, и телекомпании не могут обновлять ПО, но не хотят пользоваться нелегальными пиратскими копиями, скачанными из Интернета. В результате россиянам грозит "падение визуального качества выпускаемых телепрограмм".

Технический директор интегратора "Студия-Сервис" Анастасия Ушакова говорит, что многие телекомпании пытаются перейти на российские программы, однако в стране пока мало своих разработчиков, а качество их продукции вызывает сомнения. Среди заказчиков, заинтересованных в покупке отечественного ПО, выделяются телеканал "НТВ" (входит в холдинг "Газпром-медиа"). Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст сообщил СМИ, что готов купить российские программы для эфирной графики и автоматизации вещания, но только после того, как они докажут свою эффективность.

Генеральный продюсер ТРК "Старт" Владимир Широков объяснил, что телекомпании обычно покупают бессрочные лицензии на конкретное ПО или большие программно-аппаратные комплексы, куда такой софт входит по умолчанию. Пиратские копии не пользуются спросом, поскольку их пользователей легко вычислить и привлечь к ответственности, к тому же, если такая программа перестанет работать, то эфир оборвется, а компания понесет большие убытки и будет вынуждена платить штрафы рекламодателям и поставщикам услуг. Без обновлений качество вещания вряд ли ухудшится, однако телеканалы не смогут пользоваться новыми функциями и начнут технологически отставать от конкурентов.

Ранее стало известно, что российская компания Pushwoosh делала приложения, выдавая себя за американскую. Ее код используется примерно в 8000 приложений по всему миру, в том числе программах армии США. Государственные органы начали массово удалять такое ПО, а эксперты предполагают утечку данных.

Писали также, что американская компания Сisco может возобновить поставки в Россию оборудования для связи и программное обеспечение. В марте она ушла с российского рынка, но за квартал потеряла $200 млн. Как считают эксперты, руководство компании могло пересмотреть свое решение из-за финансовых потерь.