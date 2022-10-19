Cisco может возобновить поставки оборудования для связи в Россию, — СМИ

Cisco продает роутеры, коммутаторы и другую технику. После ухода из РФ она потеряла $200 млн за квартал, утверждают источники.

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Американская компания Сisco может снова поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение. Об этом пишет российский сайт "Известия", ссылаясь на собственные источники на рынке связи.

До полномасштабного вторжения в Украину, Cisco поставляла в Россию роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi-сетей, а также программы для вебинаров, удаленных конференций и другой софт. В марте компания свернула деятельность на территории России и Белоруссии, закрыла офис в стране-агрессоре, перестала продавать свои продукты и обновлять уже купленные.

Услугами Сisco в РФ пользовались многие частные и государственные организации, включая промышленные предприятия. Сейчас ее оборудование завозят в Россию по так называемому параллельному импорту, но в случае возникновения проблем, таких как поломка техники, россияне не получают помощь от производителя.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, после заявления об уходе из РФ Сisco передала дела компании-партнеру IBS, а теперь может использовать ее как посредника или дистрибутора для сохранения прибыли. Возможны также прямые поставки, ведь еще в апреле Минфин США снял санкции с телекоммуникационного оборудования. В IBS отказались комментировать ситуацию, а Сisco пока не ответила на запрос СМИ.

Генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель считает, что Cisco может вернуться в РФ из-за больших финасовых потерь — после ухода она потеряла $200 млн квартальной прибыли. По словам эксперта, сума не критическая для такой крупной компании, но она способна заставить руководство пересмотреть решение.

Один из источников отметил, что за возвращением Cisco могут скрываться политические мотивы, ведь специалисты способны собирать информацию о российских организациях через свое оборудование. Он также заявил о высоких рисках утечки корпоративной информации.

PR-директор TrueConf Арсен Мартиросян добавил, что клиенты из России потеряли доверие к иностранным компаниями на фоне масштабных санкций, ведь поставщики в любой момент могут ввести новые ограничений. Однако Сisco постаралась уйти с минимальным ущербом для клиентов, поэтому часть из них, весьма вероятно, снова захотят воспользоваться услугами компании.

Ранее телеком-эксперт Роман Химич рассказал, почему жизнь в России не остановится после ухода Cisco и других техно-компаний. Российский рынок продолжает получать оборудование по неофициальным каналам и использовать уже купленное, поскольку США отказываются ввести полный запрет.

Писали также, что житель США Онур Аксой заработал $100 млн на продажах поддельного оборудования Cisco. Вместе с партнером Дэйвом Дерденом руководил 19 компаниями и 25 онлайн-магазинами, через которые распространял продукцию китайского производства.