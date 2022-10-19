Cisco може відновити постачання обладнання для зв'язку до Росії, — ЗМІ

Cisco продає роутери, комутатори та іншу техніку. Після виходу з РФ вона втратила $200 млн за квартал, стверджують джерела.

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Американська компанія Сisco може знову постачати до Росії телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення. Про це пише російський сайт "Известия", посилаючись на власні джерела на ринку зв'язку.

До повномасштабного вторгнення в Україну, Cisco постачала в Росію роутери, комутатори, засоби для IP-телефонії, обладнання для Wi-Fi-мереж, а також програми для вебінарів, віддалених конференцій та іншого програмного забезпечення. У березні компанія звернула діяльність на території Росії та Білорусії, закрила офіс у країні-агресорі, перестала продавати свої продукти та оновлювати вже куплені.

Послугами Сisco у РФ користувалися багато приватних та державних організацій, включаючи промислові підприємства. Зараз її обладнання завозять до Росії за так званим паралельним імпортом, але у разі виникнення проблем, таких як поломка техніки, росіяни не отримують допомоги від виробника.

За словами аналітика Mobile Research Group Ельдара Муртазіна, після заяви про звільнення з РФ Сisco передала справи компанії-партнеру IBS, а тепер може використовувати її як посередника чи дистриб'ютора для збереження прибутку. Можливе також пряме постачання, адже ще у квітні Мінфін США зняв санкції з телекомунікаційного обладнання. В IBS відмовилися коментувати ситуацію, а Сіско поки не відповіла на запит ЗМІ.

Генеральний директор R-Style Softlab Лев Френкель вважає, що Cisco може повернутися до РФ через великі фінансові втрати — після відходу вона втратила $200 млн квартального прибутку. За словами експерта, сума не є критичною для такої великої компанії, але вона здатна змусити керівництво переглянути рішення.

Один із джерел зазначив, що за поверненням Cisco можуть ховатися політичні мотиви, адже фахівці здатні збирати інформацію про російські організації через своє обладнання. Він також заявив про високі ризики витоку корпоративної інформації.

PR-директор TrueConf Арсен Мартіросян додав, що клієнти з Росії втратили довіру до іноземних компаній на тлі масштабних санкцій, адже постачальники у будь-який момент можуть запровадити нові обмеження. Однак Сisco постаралася піти з мінімальними збитками для клієнтів, тому частина з них, ймовірно, знову захочуть скористатися послугами компанії.

Раніше телеком-експерт Роман Хіміч розповів, чому життя в Росії не зупиниться після відходу Cisco та інших техно-компаній. Російський ринок продовжує отримувати обладнання неофіційними каналами і використовувати вже куплене, оскільки США відмовляються ввести повну заборону.

Писали також, що мешканець США Онур Аксой заробив $100 млн на продажі підробленого обладнання Cisco. Разом із партнером Дейвом Дерденом керував 19 компаніями та 25 онлайн-магазинами, через які поширював продукцію китайського виробництва.