Американець заробив $100 млн, продаючи підробне обладнання Cisco

Онур Аксой із Маямі роками продавав неякісне обладнання лікарням, держорганам, школам та навіть військовим.

Велике федеральне журі округу Нью-Джерсі (США) днями винесло обвинувальний акт, в якому жителя Флориди звинувачено в тому, що протягом багатьох років він торгував підробленим мережевим обладнанням Cisco, роздрібна вартість якого оцінюється у понад 1 мільярд доларів. Подробиці повідомляє justice.gov.

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Згідно з обвинувальним висновком, Онур Аксой з Маямі, також відомий під іменами Рон Аксой і Дейв Дерден, керував 19 компаніями, зареєстрованими в Нью-Джерсі та Флориді, 15 магазинами на Amazon і 10 магазинами на eBay, а також компанією Pro Network Entities, через яку імпортував із Китаю та Гонконгу десятки тисяч підроблених мережевих пристроїв Cisco. Аксой перепродував обладнання у Сполучених Штатах та в інші країни. Слідство встановило, що шахрай заробив щонайменше 100 млн доларів.

Згідно з обвинувальним актом, пристрої, які Аксой завозив до США, раніше списали, але згодом їх модифікували китайські "умільці". На них також встановлено піратське програмне забезпечення Cisco та низькоякісні компоненти. "Щоб пристрої виглядали як нові та справжні, на них клеїли етикетки Cisco, упаковували в коробки і навіть клали всередину підроблену документацію", — повідомляє ресурс.

[ + – ] Шахрай Онур Аксой

Під час експлуатації такого обладнання виникали проблеми з продуктивністю, функціональністю та безпекою — вони просто виходили з ладу, давали збої, що завдало значних збитків мережам та операціям, які проводять клієнти, серед яких були лікарні, школи, державні установи і навіть військові об'єкти. В деяких випадках втрати коштували десятки тисяч доларів.

У період з 2014 по 2019 Cisco відправила Аксою сім листів з проханням припинити торгівлю контрафактними товарами. Аксой відповів щонайменше на два такі листи, змусивши свого адвоката надати Cisco підроблені документи. В липні 2021 року видано ордер на обшук на складі Аксоя, під час якого правоохоронці вилучили 1156 підроблених пристроїв Cisco роздрібною вартістю понад 7 млн доларів.

Аксою пред'явлено обвинувачення за одним пунктом обвинувачення у змові з метою торгівлі контрафактними товарами та шахрайство з використанням пошти та телеграфних засобів; три пункти шахрайства із використанням пошти; чотири пункти шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку; три пункти звинувачення у торгівлі контрафактними товарами. Аксоя звинуватили у кримінальному злочині 29 червня, і того ж дня заарештували у Маямі.

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