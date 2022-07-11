Американец заработал $100 млн, продавая поддельное оборудование Cisco

Онур Аксой из Майами годами продавал некачественное оборудование больницам, госорганам, школам и даже военным.

Большое федеральное жюри округа Нью-Джерси (США) на днях вынесло обвинительный акт, в котором жителю Флориды было предъявлено обвинение в том, что в течение многих лет он торговал поддельным сетевым оборудованием Cisco, розничная стоимость которого оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Подробности сообщает justice.gov.

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Согласно обвинительному заключению, Онур Аксой из Майами, также известный под именами Рон Аксой и Дэйв Дерден, управлял 19-ю компаниями, зарегистрированными в Нью-Джерси и Флориде, 15-ю магазинами на Amazon и 10-ю магазинами на eBay, а также компанией Pro Network Entities, через которую импортировал из Китая и Гонконга десятки тысяч поддельных сетевых устройств Cisco. Аксой перепродавал оборудование в Соединенных Штатах и в другие страны. Следствие установило, что мошенник заработал не менее 100 млн долларов.

Согласно обвинительному акту, устройства, которые Аксой завозил в США, ранее были списаны, но впоследствии модифицированы китайскими "умельцами". На них также были установлены пиратское программное обеспечение Cisco и низкокачественные компоненты. "Чтобы устройства выглядели, как новые и подлинные, на них клеили этикетки Cisco, упаковывали в коробки и даже клали внутрь поддельную документацию", — сообщает ресурс.

[ + – ] Мошенник Онур Аксой

В ходе эксплуатация такого оборудования возникали проблемы с производительностью, функциональностью и безопасностью — они просто выходили из строя, сбоили, что нанесло значительный ущерб сетям и операциям, проводимым клиентами, среди которых были больницы, школы, государственные учреждения и даже военные объекты. В некоторых случаях потери обходились в десятки тысяч долларов.

В период с 2014 по 2019 год Cisco отправила Аксою семь писем с просьбой прекратить торговлю контрафактными товарами. Аксой ответил как минимум на два таких письма, заставив своего адвоката предоставить Cisco поддельные документы. В июле 2021 года был выдан ордер на обыск на складе Аксоя, в ходе которого правоохранители изъяли 1156 поддельных устройств Cisco розничной стоимостью более 7 млн долларов.

Аксою предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью торговли контрафактными товарами и совершении мошенничества с использованием почты и телеграфных средств; три пункта мошенничества с использованием почты; четыре пункта мошенничества с использованием электронных средств связи; три пункта обвинения в торговле контрафактными товарами. Аксой был обвинен в уголовном преступлении 29 июня, и в тот же день был арестован в Майами.

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