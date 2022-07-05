Впервые в истории: ФБР внесло криптомошенницу в список самых разыскиваемых преступников

Ружа Игнатова, основавшая проект OneCoin, украла у горе-инвесторов 4 миллиарда долларов и исчезла.

Ружа Игнатова, также известная как "криптокоролева", стала первым крипто-преступником, попавшим в список самых разыскиваемых ФБР, и одиннадцатой женщиной, попавшей в этот список за 72 года существования службы. Согласно информации правоохранителей, она украла более 4 миллиардов долларов у людей, которые вложились в ее несостоявшийся проект OneCoin. Подробности рассказывает издание vice.com.

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Игнатова основала OneCoin в 2014 году, утверждая, что новая виртуальная валюта "убьет биткойн" и что она работает на особом "независимом" блокчейне.

"Этот проект выгодно контрастировал на фоне всех остальных диджитал-валют, которые работают на базе децентрализованной и прозрачной цепочки блоков. В данном случае инвесторов просто попросили доверять OneCoin", — прокомментировал специальный агент ФБР Рональд Шимко, которому поручено расследовать дело Игнатовой.

Конечно, никакого "отдельного" или "частного" блокчейна не было, более того, у OneCoin вообще не было блокчейна — важного компонента любой криптовалютной системы. Игнатова говорила, что держит в секрете принципы работы "новой технологии" ввиду разного рода опасений, но это не помешало мошеннице привлечь к проекту множество инвесторов. В 2016 году она презентовала очередной виток развития проекта на сцене английской арены Уэмбли, заявив, что OneCoin "на пути к тому, чтобы стать крупнейшей криптовалютой в мире".

Жертвы переводили средства на свои счета, открытые в OneCoin, якобы для покупки криптоактивов, однако прибыли они так и не получили. Некоторое время спустя инвесторы начали волноваться и решили устроить встречу с Игнатовой в Лиссабоне (Португалия), где в октябре 2017 года было запланировано собрание европейских промоутеров OneCoin. Но Ружа на этой встрече так и не появилась.

Согласно информации, которой располагают агенты ФБР, Игнатова отправилась из Софии (Болгария) в Афины (Греция) 25 октября 2017 года и, возможно, после этого поехала куда-то еще. Примерно за две недели до этого Окружной суд США в Нью-Йорке выдал федеральный ордер на ее арест. В феврале 2018 года Игнатовой было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и мошенничество с ценными бумагами.

С тех пор как Игнатова оказалась в бегах, она попала в два списка "самых разыскиваемых" — в список ФБР, как самая разыскиваемая преступница, и в список Европола, как самая разыскиваемая беглянка. За информацию о ее местонахождении ФБР предлагает 100 тыс. долларов, а Европол — 5000 евро.

Журналист Джейми Бартлетт, создатель подкаста Missing Cryptoqueen, пытается разыскать Игнатову с 2019 года. Он надеется, что злоумышленницу скоро поймают.

"Ее арест и суд над ней — это единственное, что может фактически остановить мошенничество с криптовалютами, потому что это послужит предупреждением людям, чтобы они были осторожны", — прокомментировал Джейми.

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