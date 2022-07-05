Уперше в історії: ФБР внесло криптошахрайку до списку найрозшукуваніших злочинців

Ружа Ігнатова, яка започаткувала проєкт OneCoin, украла в горе-інвесторів 4 мільярди доларів і зникла.

Ружа Ігнатова, також відома як "криптокоролева", стала першою криптозлочинницею, яка потрапила в список ФБР найрозшукуваніших, і одинадцятою жінкою, яка потрапила до цього списку за 72 роки існування служби. Згідно з інформацією правоохоронців, вона вкрала понад 4 мільярди доларів у людей, які вклалися в її проєкт OneCoin, що не відбувся. Деталі розповідає видання vice.com.

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Ігнатова заснувала OneCoin у 2014 році, стверджуючи, що нова віртуальна валюта "вб'є біткойн" і що вона працює на особливому "незалежному" блокчейні.

"Цей проєкт вигідно контрастував на тлі всіх інших діджитал-валют, які працюють на базі децентралізованого та прозорого ланцюжка блоків. У цьому випадку інвесторів просто попросили довіряти OneCoin", — прокоментував спеціальний агент ФБР Рональд Шимко, якому доручено розслідувати справу Ігнатової.

Звичайно, ніякого "окремого" чи "приватного" блокчейна не було, крім того, в OneCoin взагалі не було блокчейну — важливого компонента будь-якої криптовалютної системи. Ігнатова говорила, що тримає в секреті принципи роботи "нової технології" через різні побоювання, але це не завадило шахрайці залучити до проєкту безліч інвесторів. У 2016 році вона презентувала черговий виток розвитку проєкту на сцені англійської арени Вемблі, заявивши, що OneCoin "на шляху до того, щоб стати найбільшою криптовалютою у світі".

Жертви переказували кошти на свої рахунки, відкриті в OneCoin, нібито для купівлі криптоактивів, проте вони їх так і не отримали. Через деякий час інвестори почали хвилюватися та вирішили влаштувати зустріч із Ігнатовою в Лісабоні (Португалія), де в жовтні 2017 року було заплановано збори європейських промоутерів OneCoin. Але Ружа на цій зустрічі не з'явилася.

Згідно з інформацією, яку мають агенти ФБР, Ігнатова вирушила із Софії (Болгарія) до Афін (Греція) 25 жовтня 2017 року і, можливо, після цього поїхала кудись ще. Приблизно два тижні до цього Окружний суд США в Нью-Йорку видав федеральний ордер на її арешт. У лютому 2018 року Ігнатовій було пред'явлено звинувачення за п'ятьма пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та шахрайство з цінними паперами.

Із того часу, як Ігнатова стала втікачкою, вона потрапила у два списки "найрозшукуваніших" — до списку ФБР як найрозшукуваніша злочинниця та в список Європолу як найрозшукуваніша втікачка. За інформацію про її місцезнаходження ФБР пропонує 100 тис. доларів, а Європол — 5000 євро.

Журналіст Джеймі Бартлетт, творець подкасту Missing Cryptoqueen, намагається розшукати Ігнатову з 2019 року. Він сподівається, що зловмисницю скоро спіймають.

"Її арешт і суд над нею — це єдине, що може фактично зупинити шахрайство з криптовалютами, тому що це стане попередженням людям, щоб вони були обережні", — прокоментував Джеймі.

Раніше Фокус писав про те, які шахрайські схеми організовують зловмисники у сфері криптовалют.