Машина пропаганди глухне: у рос-ТВ почалися проблеми без доступу до закордонного ПЗ

Без оновлень якість мовлення не надто погіршиться, проте ТВ-канали не зможуть користуватися новими функціями та почнуть технологічно відставати від конкурентів.

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У Росії великі телеканали почалися проблеми через втрату доступу до закордонного програмного забезпечення. Про це пише видання "Комерсант", посилаючись на власні джерела.

Близько 90% російських телеканалів користувалися іноземними програмами, що дозволяють створювати титри, підписи, рядки й інші візуальні ефекти. З початком повномасштабної війни великі розробники, такі як Vizrt, Ross і Avid припинили обслуговувати клієнтів із РФ через вторгнення в Україну, і телекомпанії не можуть оновлювати ПЗ, але не хочуть користуватися нелегальними піратськими копіями, завантаженими з інтернету. В результаті росіянам загрожує "падіння візуальної якості телепрограм, що випускаються".

Технічна директорка інтегратора "Студія-Сервіс" Анастасія Ушакова каже, що багато телекомпаній намагаються перейти на російські програми, проте в країні поки що мало своїх розробників, а якість їхньої продукції викликає сумніви. Серед замовників, зацікавлених у покупці вітчизняного ПЗ, виділяються телеканал "НТВ" (входить до холдингу "Газпром-медіа"). Гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст повідомив ЗМІ, що готовий купити російські програми для ефірної графіки й автоматизації мовлення, але лише після того, як вони доведуть свою ефективність.

Генеральний продюсер ТРК "Старт" Володимир Широков пояснив, що телекомпанії зазвичай купують безстрокові ліцензії на конкретне програмне забезпечення або великі програмно-апаратні комплекси, куди такий софт входить за замовчуванням. Піратські копії не мають попиту, оскільки їхніх користувачів легко обчислити й притягнути до відповідальності, до того ж, якщо така програма перестане працювати, ефір обірветься, а компанія зазнає великих збитків і буде змушена платити штрафи рекламодавцям і постачальникам послуг. Без оновлень якість мовлення навряд чи погіршиться, проте телеканали не зможуть користуватись новими функціями та почнуть технологічно відставати від конкурентів.

Раніше стало відомо, що російська компанія Pushwoosh робила програми, видаючи себе за американську. Її код використовується приблизно у 8000 додатків по всьому світу, у тому числі в програмах армії США. Державні органи почали масово видаляти таке програмне забезпечення, а експерти передбачають витік даних.

Писали також, що американська компанія Сisco може відновити постачання в Росію обладнання для зв'язку та програмне забезпечення. У березні вона пішла з російського ринку, але за квартал втратила $200 млн. Як вважають експерти, керівництво компанії могло переглянути своє рішення через фінансові втрати.