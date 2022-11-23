Пропал Интернет, нет соединения с мобильным оператором: как оставаться на связи

При экстренных отключениях электроэнергии важно оставаться на связи. Госспецсвязи дает несколько важных советов.

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Позаботиться о том, чтобы всегда оставаться на связи лучше заранее. Однако, если вдруг исчезло электричество, все равно можно предпринять некоторые меры, советует Госспецсвязи.

Установите приложение-рацию — работает без Интернета

Служба рекомендует гражданам закачать на смартфоны мессенджеры, для работы которых не требуется интернет-соединение. То есть, они функционируют, как рации. Радиус действия таких цифровых раций небольшой — 60-100 м, однако для общения с соседями этого вполне хватит. Единственное, все люди из вашего ближайшего окружения должны установить одну конкретную программу, поэтому заранее обсудите этот момент.

Госспецсвязи рекомендует приложение Bridgefy.

Как вызвать ГСЧС

Если вам потребуется срочная помощь, вы можете вызвать сотрудников ГСЧС, набрав номер 112. Или попросите это сделать того, у кого ловит связь.

Спасателям вы должны обязательно сообщить:

местонахождение (адрес или ориентиры на местности)

описать происходящее (обрушение стен дома, наличие раненых или погибших)

сколько людей находится с вами и каково состояние их здоровья (специфические болезни, например, диабет)

вид и время получения травмы

потребности (лекарства, еда, вода)

Если нет связи – сохраните информацию в черновиках и отправьте, как только появится связь.

Используйте фиксированные сети связи

Бомбоубежища, офисные здания, станции метрополитена оснащены Wi-Fi. Если есть такая возможность, воспользуйтесь этой сетью. Но при этом не стоит сеть перегружать, поэтому:

по возможности откажитесь от видео в пользу текстовых форматов;

отдавайте предпочтение текстовым сообщениям, а не звонкам или видеозвонкам;

сократите все разговоры до минимума;

установите на смартфоне ограничение трафика;

выключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах: Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Мультимедиа → Выключите опцию "Фоновая загрузка" / в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"

Воспользуйтесь национальным роумингом

Если с вашим мобильным оператором потеряна связь, вы можете подключиться к сетям другого оператора.

Android

Настройки → Мобильная сеть → Оператор → выберите Vodafone UA, UA-Kyivstar или lifecell, 3Mob

iOS

Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell либо 3Mob