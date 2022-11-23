Пропав інтернет, немає з'єднання з мобільним оператором: як залишатися на зв'язку

У разі екстрених відключень електроенергії важливо залишатися на зв'язку. Держспецзв'язку дає кілька важливих порад.

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Подбати про те, щоб завжди залишатися на зв'язку, краще заздалегідь. Однак, якщо раптом зникла електрика, все одно можна вжити деяких заходів, радить Держспецзв'язку.

Встановіть програму-рацію — працює без інтернету

Служба рекомендує громадянам закачати на смартфони месенджери, для роботи яких не потрібне з'єднання з інтернетом. Тобто вони функціонують, як рації. Радіус дії таких цифрових рацій невеликий — 60-100 м, проте для спілкування із сусідами цього цілком вистачить. Єдине, всі люди з вашого найближчого оточення повинні встановити одну конкретну програму, тому заздалегідь обговоріть цей момент.

Держспецзв'язку рекомендує додаток Bridgefy.

Як викликати ДСНС

Якщо вам буде потрібна термінова допомога, ви можете викликати співробітників ДСНС, набравши номер 112. Або попросіть це зробити того, хто має ловить зв'язок.

Рятувальникам ви повинні обов'язково повідомити:

місцезнаходження (адреса або орієнтири на місцевості)

описати те, що відбувається (обвалення стін будинку, наявність поранених або загиблих)

скільки людей перебуває з вами і який стан їхнього здоров'я (специфічні хвороби, наприклад, діабет)

вид та час отримання травми

потреби (ліки, їжа, вода)

Якщо немає зв'язку — збережіть інформацію в чернетках та надішліть, як тільки з'явиться зв'язок.

Використовуйте фіксовані мережі зв'язку

Бомбосховища, офісні будівлі, станції метрополітену оснащені Wi-Fi. Якщо така можливість, скористайтеся цією мережею. Але разом з тим не варто мережу перевантажувати, тому:

за можливості відмовтеся від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням, а не дзвінкам або відеодзвінкам;

скоротить усі розмови до мінімуму;

встановіть на смартфоні обмеження трафіку;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Мультимедіа → Вимкніть опцію "Фонове завантаження"/у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"

Скористайтеся національним роумінгом

Якщо ваш мобільний оператор втратив зв'язок, ви можете під'єднатися до мереж іншого оператора.

Android

Установки → Мобільна мережа → Оператор → виберіть Vodafone UA, UA-Kyivstar або lifecell, 3Mob

iOS

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell або 3Mob