Создан радар, который видит вражеские дроны на расстоянии 100 км: что известно (фото)

KuRFS создан специально для борьбы с БПЛА, но может даже распознать летящую пулю калибра 9 мм.

Related video

Радиочастотная система Ku-диапазона (KuRFS) способна заметить любой ударный дрон и может помочь артиллерии среагировать на любого рода угрозы, пишет defensenews.com.

Производителем усовершенствованного, адаптируемого, многоцелевого радара является подразделение Raytheon Technologies — Raytheon Missiles & Defense. Компании плотно сотрудничают с армией США и поставляют американским военным оборудование для обнаружения беспилотных авиационных систем всех видов. Конкретно KuRFS создан специально для борьбы с БПЛА. Сегодня армия эксплуатирует около 60-ти радаров KuRFS по всему миру, обеспечивая постоянное 360-градусное наблюдение, а также отслеживание и распознавание воздушных объектов. Военные заявляют, что KuRFS может видеть вертолеты и самолеты на расстоянии до 100 км и больше.

[ + – ] Американский радар KuRFS Фото: Raytheon Technologies

Как только KuRFS обнаруживает угрозы, он предупреждает, подавая определенные сигналы. У военных есть время, чтобы перехватить беспилотник врага, так как данные получают 50-калиберные орудия и 30-мм пушки, или чтобы спрятаться в укрытиях.

Система обнаружения боевых дронов располагает технологией AESA, позволяющей направлять радиоволны в разные стороны, не перемещая антенну. AESA делает сканирование пространства очень точным еще и потому, что аппаратура работает в Ku-диапазоне электромагнитного спектра. Короткие волны Ku-диапазона обеспечивают более четкое разрешение изображения, чем другие части электромагнитного спектра, и позволяют радару различать множество мелких объектов одновременно. Он может даже увидеть и идентифицировать летящую пулю калибра 9 мм.

KuRFS интегрирован с 15-ю системами вооружения, в том числе с Phalanx наземного базирования, платформами Coyote, передатчиком микроволнового излучения Phaser, с системой высокоэнергетического лазерного оружия HELWS, с системой управления ПВО SHORAD.