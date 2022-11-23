Створено радар, що бачить ворожі дрони на відстані 100 км: що відомо (фото)

KuRFS створений спеціально для боротьби з БПЛА, але може навіть розпізнати кулю калібру 9 мм у польоті.

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Радіочастотна система Ku-діапазону (KuRFS) здатна помітити будь-який ударний дрон і може допомогти артилерії зреагувати на будь-які загрози, пише defensenews.com.

Виробником удосконаленого, багатоцільового радара, що адаптується, є підрозділ Raytheon Technologies — Raytheon Missiles & Defense. Компанії щільно співпрацюють з армією США та постачають американським військовим обладнання для виявлення безпілотних авіаційних систем усіх видів. Саме KuRFS створено спеціально для боротьби з БПЛА. Сьогодні армія експлуатує близько 60 радарів KuRFS по всьому світу, забезпечуючи постійне 360-градусне спостереження, а також відстеження та розпізнавання повітряних об'єктів. Військові заявляють, що KuRFS може бачити гелікоптери та літаки на відстані до 100 км і більше.

[ + – ] Американський радар KuRFS Фото: Raytheon Technologies

Як тільки KuRFS виявляє загрози, він попереджає, подаючи певні сигнали. У військових є час, щоб перехопити безпілотник ворога, оскільки дані одержують 50-каліберні гармати та 30-мм гармати, або щоб сховатися в укриттях.

Система виявлення бойових дронів має в своєму розпорядженні технологію AESA, що дозволяє направляти радіохвилі в різні сторони, не переміщуючи антену. AESA робить сканування простору дуже точним ще й тому, що апаратура працює у Ku-діапазоні електромагнітного спектра. Короткі хвилі Ku-діапазону забезпечують чіткішу роздільну здатність зображення, ніж інші частини електромагнітного спектру, і дозволяють радару розрізняти безліч дрібних об'єктів одночасно. Він може навіть побачити і ідентифікувати кулю калібру 9 мм у польоті.

KuRFS інтегрований з 15 системами озброєння, зокрема з Phalanx наземного базування, платформами Coyote, передавачем мікрохвильового випромінювання Phaser, з системою високоенергетичної лазерної зброї HELWS, з системою управління ППО SHORAD.