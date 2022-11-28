В США увидели угрозу в дронах, которые активно используют ВСУ. БПЛА хотят запретить

Возможно, в скором времени беспилотники от DJI и вовсе будут вытеснены с американского рынка.

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Дроны производства китайской компании DJI могут посчитать угрозой для национальной безопасности США. В Белом доме могут предположить, что при помощи квадрокоптеров производитель может следить за американцами и пересылать данные правительству КНР. Об этом пишет dronedj.com, ссылаясь на статью издания Politico.

Материал был основан на информации, полученной из конфиденциальных источников СМИ. Все источники остались анонимными, но журналисты указали, что они из Конгресса США. По их словам в ходе "секретных брифингов комитетов Сената по внутренней безопасности, торговле и разведке" звучали заявления о том, что "сотни беспилотников китайского производства находились в воздушном пространстве над Вашингтоном, округ Колумбия, в последние месяцы". Эти дроны идентифицировали как продукты DJI — компании, внесенной в черные списки нескольких правительственных агентств США. DJI обвиняется американскими властями в том, что ее беспилотники представляют угрозу для пользовательских данных, которые могут быть переданы госорганам Китая.

Возможно, обвинения в шпионаже озвучиваются в целью вытеснения DJI как с потребительского, так и с корпоративного рынков беспилотных летательных аппаратов, пишет dronedj.com и добавляет, что компанию обвиняли в демпинге цен, из-за чего конкурирование осложнялось. Издание полагает, что китайского производителя хотят вывести с американского рынка в угоду американским разработчикам.

Источники сообщали Politico о "более чем 100 вторжениях (в воздушное пространство Вашингтона, — прим. ред.) за последние 45 дней", однако они ничего не сказали ни о времени, ни о местоположении, ни о количестве БПЛА.

"В таких случаях кажется, что просто быть китайской компанией достаточно, чтобы лишиться презумпции невиновности, несмотря на недостаточность доказательств. Тем не менее… доля рынка DJI снизилась с 70% до почти 50% с тех пор, как производитель попал в черный список США в 2018 году", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что DJI вывела на рынок новое устройство — Matrice 300 RTK.