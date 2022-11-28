У США побачили загрозу в дронах, які активно використовують ЗСУ. БПЛА хочуть заборонити

Можливо, незабаром безпілотники від DJI взагалі будуть витіснені з американського ринку.

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Дрони виробництва китайської компанії DJI можуть вважати загрозою для національної безпеки США. У Білому домі можуть припустити, що за допомогою квадрокоптерів виробник може стежити за американцями та пересилати дані уряду КНР. Про це пише dronedj.com із посиланням на статтю видання Politico.

Матеріал був заснований на інформації, отриманій з конфіденційних джерел ЗМІ. Усі джерела залишилися анонімними, але журналісти зазначили, що вони з Конгресу США. За їхніми словами, в процесі "секретних брифінгів комітетів Сенату з внутрішньої безпеки, торгівлі та розвідки" звучали заяви про те, що "сотні безпілотників китайського виробництва перебували в повітряному просторі над Вашингтоном, округ Колумбія, в останні місяці". Ці дрони ідентифікували як продукти DJI — компанії, внесеної до чорних списків кількох урядових агенцій США. DJI звинувачується американською владою в тому, що її безпілотники становлять загрозу для даних користувача, які можуть бути передані держорганам Китаю.

Можливо, звинувачення у шпигунстві озвучуються з метою витіснення DJI як зі споживчого, так і з корпоративного ринків безпілотних літальних апаратів, пише dronedj.com і додає, що компанію звинувачували в демпінгу цін, через що конкурування ускладнювалося. Видання вважає, що китайського виробника хочуть вивести з американського ринку для американських розробників.

Джерела повідомляли Politico про "понад 100 вторгнень (в повітряний простір Вашингтона, — прим. ред.) за останні 45 днів", проте вони нічого не сказали ні про час, ні про місцезнаходження, ні про кількість БПЛА.

"У таких випадках здається, що просто бути китайською компанією достатньо, щоб позбутися презумпції невинності, незважаючи на недостатність доказів. Проте... частка ринку DJI знизилася із 70% до майже 50% із того часу, як виробник потрапив до чорного списку США в 2018 році", — йдеться у матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що DJI вивела на ринок новий пристрій — Matrice 300 RTK.