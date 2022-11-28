Новые спутники предупредят о ракетной атаке из космоса, находясь на высоте 35 тыс. км

США активно готовятся к растущим угрозам со стороны Китая и России.

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Millennium Space Systems (дочерняя компания Boeing) и Raytheon Technologies завершили разработку проекта в рамках программы космических сил США, направленной на усовершенствование отслеживания ракетных угроз, пишет defensenews.com.

Компании создали датчики для отслеживания ракетных угроз со средней околоземной орбиты. Устройства могут располагаться на высоте от 1,9 тыс. до 35 тыс. км над уровнем моря. На днях была проведена проверка сенсоров, которая, как заявляется, завершилась успешно.

"Используя новейшие методы цифрового проектирования, мы доработали ключевые элементы конструкции, менее чем за 18 месяцев", — прокомментировал исполнительный директор стратегических системных программ компании Raytheon Роджер Коул.

После проверки конструкции и полезной нагрузки, инженеры приступят к развитию космического и наземного сегментов системы отслеживания ракет. Также они разработают спутник, который должен стать носителем датчика предупреждения о ракетном нападении.

"Программа Missile Track Custody — это часть плана Космических сил, направленного на то, чтобы сделать орбитальные средства предупреждения и отслеживания ракет более устойчивыми к растущим угрозам со стороны Китая и России. Сегодня эти спутники находятся либо на геосинхронной орбите — примерно 35 тыс. км над Землей, — либо на высокоэллиптической орбите за пределами геосинхронной орбиты. Через Missile Track Custody служба планирует запустить спутники предупреждения и слежения на среднюю околоземную орбиту, где космические датчики смогут наблюдать за большей территорией", — говорится в материале.

Агентство космического развития также запускает флот из более чем 100 спутников на низкую околоземную орбиту — 1,9 тыс. км над экватором.

В мае 2021 года Космические силы заключили контракты с Millennium и Raytheon на разработку цифровых моделей датчиков предупреждения о ракетном нападении, стоимость этих контрактов не разглашается. К 2028 году Космические силы США рассчитывают вывести на орбиту 4 спутника, способных отследить ракеты врага.