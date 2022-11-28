Нові супутники попередять про ракетну атаку з космосу, перебуваючи на висоті 35 тис. км

США активно готуються до підвищених загроз із боку Китаю та Росії.

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Millennium Space Systems (дочірня компанія Boeing) та Raytheon Technologies завершили розробку проєкту в межах програми космічних сил США, спрямованої на удосконалення відстеження ракетних загроз, пише defensenews.com.

Компанії створили датчики для відстеження ракетних загроз із середньою навколоземною орбітою. Пристрої можуть розташовуватися на висоті від 1,9 до 35 тис. км над рівнем моря. Днями було проведено перевірку сенсорів, яка завершується успішно.

"Використовуючи новітні методи цифрового проєктування, ми доопрацювали ключові елементи конструкції менш ніж за 18 місяців", — прокоментував виконавчий директор стратегічних системних програм компанії Raytheon Роджер Коул.

Після перевірки конструкції та корисного навантаження, інженери візьмуться за розвиток космічного та наземного сегментів системи відстеження ракет. Також вони розроблять супутник, який має стати носієм датчика попередження про ракетний напад.

"Програма Missile Track Custody — це частина плану Космічних сил, спрямованого на те, щоб зробити орбітальні засоби попередження і відстеження ракет більш стійкими до підвищених загроз із боку Китаю та Росії. Сьогодні ці супутники знаходяться або на геосинхронній орбіті — приблизно 35 тис. км над Землею, або на високоеліптичній орбіті за межами геосинхронної орбіти. Через Missile Track Custody служба планує запустити супутники попередження і стеження на середню навколоземну орбіту, де космічні датчики зможуть спостерігати за більшою територією", — йдеться у матеріалі.

Агентство космічного розвитку також запускає флот із понад 100 супутників на низьку навколоземну орбіту — 1,9 тис. км над екватором.

У травні 2021 року Космічні сили уклали контракти з Millennium і Raytheon на розробку цифрових моделей датчиків попередження про ракетний напад, вартість цих контрактів не розголошується. До 2028 року Космічні сили США розраховують вивести на орбіту 4 супутники, здатні відстежити ракети ворога.