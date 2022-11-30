Как выбрать телевизор 4К: полезные советы

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Современные 4К телевизоры имеют высокое разрешение и обеспечивают качественное и четкое разрешение. На данный момент это один из лучших форматов, набирающий все больше поклонников. В статье, подготовленной специалистами интернет-магазина Stylus, рассмотрим преимущества 4К-телевизоров и правила их выбора.

Преимущества 4К-телевизоров

Устройства с разрешением 4К дают гораздо более четкое и качественное изображение, чем распространенный формат Full HD. Большее количество пикселей стали причиной ряда преимуществ:

высокая четкость;

лучшая детализация;

большая яркость и контрастность;

большой цветовой охват;

новые качественные матрицы;

полное погружение в контент.

Особенно хорошо становится заметно разницу 4К и других форматов при большой диагонали устройств. Эти телевизоры сохраняют четкость и детализированность картинки, а вот изображение Экрана техники с меньшим разрешением может "замыливаться".

Разрешение таких телевизоров составляет от 3840х2160 пикселей. Именно большее количество и высокая плотность точек дарят пользователям отличное визуальное качество контента.

Как выбрать телевизор 4К

На самом деле выбор такого телевизора схож с подбором любого другого. Прежде всего нужно обратить внимание на несколько основных параметров:

Проверенный производитель. Лучше отдавать предпочтение производителям, которые уже зарекомендовали себя. Самыми популярными компаниями стали Samsung, LG, Kivi, Philips, Grunhelm и пр. Тип экрана. Конечно, полностью раскрыть все преимущества высокого разрешения может только LED-экран. В последнее время особенно востребованными стали OLED, QLED и NanoCell-дисплеи. Они обеспечивают более сочную и яркую картинку, действительно глубокий черный цвет в неосвещенных участках. Диагональ телевизора. Телевизоры 4К выдают отличное изображение при большой диагонали. Даже при 100 дюймах картинка будет четкой и с высоким уровнем детализации. Только стоит учитывать приемлемое расстояние до зрителя. Устройства меньшего формата хорошо подойдут в спальню или небольшую комнату. А большие экраны лучше устанавливать в просторных гостиных или делать из них настоящий домашний кинотеатр.

Стоимость техники тоже имеет значение. Даже бюджетные модели будут дороже обычных Full HD. По цене можно быстро определить, действительно ли вы покупаете 4К.

Дизайн современных устройств такого формата у всех производителей более-менее похож. Это тонкие стильные телевизоры, часто без рамок. Ножки обычно тонкие и почти незаметные. Современные модели производятся в разных цветах, но самыми популярными остаются черный и белый. Они идеально вписываются в любой интерьер: как темный, так и светлый.

Чтобы обеспечить себе комфортный просмотр в любых условиях, стоит присмотреться к моделям с антибликовым покрытием. Их можно устанавливать в любом месте, при этом картинка не пострадает от света из окна или искусственного освещения.