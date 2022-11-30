Як вибрати телевізор 4К: корисні поради

Related video

Сучасні 4К телевізори мають високу роздільну здатність і забезпечують якісну та чітку роздільну здатність. На даний момент це один із найкращих форматів, що набирає все більше шанувальників. У статті, підготовленій фахівцями інтернет-магазину Stylus, розглянемо переваги 4К-телевізорів та правила їх вибору.

Переваги 4К-телевізорів

Пристрої з роздільною здатністю 4К дають набагато більш чітке та якісне зображення, ніж поширений формат Full HD. Велика кількість пікселів стали причиною низки переваг:

висока чіткість;

найкраща деталізація;

велика яскравість та контрастність;

велике колірне охоплення;

нові якісні матриці;

повне занурення у контент.

Особливо добре стає помітно різницю 4К та інших форматів при великій діагоналі пристроїв. Ці телевізори зберігають чіткість і деталізованість картинки, а ось зображення екрану техніки з меншою роздільною здатністю може "замилюватися".

Роздільна здатність таких телевізорів складає від 3840х2160 пікселів. Саме більша кількість та висока щільність точок дарують користувачам гарну візуальну якість контенту.

Як вибрати телевізор 4К

Насправді вибір такого телевізора схожий на підбір будь-якого іншого. Насамперед потрібно звернути увагу на кілька основних параметрів:

Провідний виробник. Краще віддавати перевагу виробникам, які вже зарекомендували себе. Найпопулярнішими компаніями стали Samsung, LG, Kivi, Philips, Grunhelm та ін. Тип екрану. Звичайно, повністю розкрити всі переваги високої роздільної здатності може лише LED-екран. Останнім часом особливо затребуваними стали OLED, QLED та NanoCell-дисплеї. Вони забезпечують більш соковиту та яскраву картинку, справді глибокий чорний колір у неосвітлених ділянках. Діагональ телевізора. Телевізори 4К видають відмінне зображення при великій діагоналі. Навіть при 100 дюймах картинка буде чіткою та з високим рівнем деталізації. Тільки варто враховувати прийнятну відстань до глядача. Пристрої меншого формату добре підійдуть для спальні або невеликої кімнати. А великі екрани краще встановлювати у просторих вітальнях або робити з них справжній домашній кінотеатр.

Вартість техніки також має значення. Навіть бюджетні моделі будуть дорожчими за звичайні Full HD. За ціною можна швидко визначити, чи дійсно ви купуєте 4К.

Дизайн сучасних пристроїв такого формату у всіх виробників більш-менш схожий. Це тонкі стильні телевізори, часто без рамок. Ніжки зазвичай тонкі та майже непомітні. Сучасні моделі виробляються у різних кольорах, але найпопулярнішими залишаються чорний та білий. Вони ідеально вписуються в будь-який інтер'єр: як темний, так і світлий.

Щоб забезпечити собі комфортний перегляд у будь-яких умовах, варто придивитися до моделей з антивіблискуюючим покриттям. Їх можна встановлювати в будь-якому місці, при цьому картинка не постраждає від світла із вікна або штучного освітлення.