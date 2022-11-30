iPhone 14 Pro Max — лучше предшественника во всем

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7 сентября 2022 года Apple презентовали новую линейку смартфонов, ими стали iPhone 14/14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. И если базовые модели — минорное обновление, то "прошкам" есть чем заинтересовать пользователя. Эксперты Stylus объяснили, почему вам стоит перейти с 13 Pro Max на 14 Pro Max.

Преимущества iPhone 14 Pro Max — различия видно сразу

Разберем, чем новый смартфон отличается от прошлогодней "прошки".

Дизайн

В отличие от 12 Pro Max, который легко можно спутать с 13-м, новинка сразу заявляет о себе своим внешним видом. Корпус смартфона сильно не изменился — все та же металлическая рамка с рубленными краями, стеклянная задняя панель и дисплей с тонкими рамками. Однако, новый смартфон точно не спутать с предшественниками, даже если смотреть на заднюю панель. Айфон 14 Про Макс выделяется за счет огромного блока камер — его увеличили на 65%. По сравнению с выступом в 14-ке, платформа для камер в 13 Pro Max выглядит игрушечной. Фронтальная часть куда большим визуальным изменением. Дисплей не имеет узнаваемого выреза-челки. Вместо него вверху экрана расположен овальный вырез под названием Dynamic Island.

Дисплей

Новый экран, пожалуй, главное визуальное нововведение в 14 Pro Max. Apple не только изменили форму выреза, "Динамический остров" теперь взаимодействует с пользовательским интерфейсом. Например, когда вы сворачиваете приложение Карты, оно превращается в виджет и отображается рядом с вырезом.В статус баре находится информация, какое расстояние осталось до точки назначения и стрелки направления. И это только начало. Множество приложений поддерживают Dynamic Island, из выреза можно управлять музыкой, таймером, записью голоса или переключаться между программами. Новые анимации Face ID, подключения аксессуаров или работы виджетов — знаменитая "магия Apple" покоряет новые высоты.

Производительность

Базовый iPhone 14 оснастили чипом прошлого года — Apple A15 Bionic. Такой же установлен в 13-1 линейке. Но обновленный Pro Max не обделили производительным "железом". В чип следующего поколения — Apple A16 Bionic, установлено на 1 миллиард больше транзисторов (15 в 13 Pro Max и 16 в 14 Pro Max). Это означает, что процессор обрабатывает больше данных за секунду, то есть, смартфон справляется с еще большей нагрузкой и делает это быстрее. Быстрая четырехканальная оперативная память не оставляет и шанса двухканальному решению в 13-ке. Apple A16 нельзя назвать "оптимизацией" A15. Это полноценное обновление с повышенной производительностью и улучшенной энергоэффективностью.

Камеры

Визуально выступ камер увеличился, но что это дает на практике? Во-первых, в смартфон установлен 48-мегапиксельный основной сенсор, который делает резкие детализированные снимки, имеет 3-кратный оптический зум и матричную стабилизацию второго поколения. В тестах смартфон обходит прошлое поколение (в 13 Pro Max главный датчик 12-мегапиксельный) во всех сценариях съемки, включая ночную.

iPhone 14 Pro Max — особенности, которые замечаешь со временем

В 14 Pro Max появились неочевидные нововведения, но они стоят упоминания:

детектор ДТП — смартфон анализирует положение в пространстве, при резком изменении устройство понимает, что произошла авария, предложит вызвать скорую;

связь со спутниками — в критической ситуации смартфон отправляет сигнал SOS и передает местоположение;

обновление Bluetooth с 5.0 до 5.3 — в этой версии появилась поддержка кодека LC3, который по-новому раскрывает звук в беспроводных наушниках.

iPhone 14 Pro Max — смартфон, ставший главным обновлением смартфонов Apple за последние несколько лет.