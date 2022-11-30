iPhone 14 Pro Max — кращий за попередника в усьому

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7 вересня 2022 року Apple презентували нову лінійку смартфонів, ними стали iPhone 14/14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. І якщо базові моделі — мінорне оновлення, то "прошкам" є чим зацікавити користувача. Експерти Stylus пояснили, чому вам варто перейти з 13 Pro Max на 14 Pro Max.

Переваги iPhone 14 Pro Max — відмінності видно відразу

Розберемо, чим новий смартфон відрізняється від минулорічної "прошки".

Дизайн

На відміну від 12 Pro Max, який можна легко сплутати з 13-м, новинка відразу заявляє про себе своїм зовнішнім виглядом. Корпус смартфона сильно не змінився — та сама металева рамка з рубаними краями, скляна задня панель і дисплей з тонкими рамками. Однак новий смартфон точно не сплутати з попередниками, навіть якщо дивитися на задню панель. Айфон 14 Про Макс виділяється за рахунок величезного блоку камер його збільшили на 65%. Порівняно з виступом у 14-ці, платформа для камер у 13 Pro Max виглядає іграшковою. Фронтальна частина з куди більшою візуальною зміною. Дисплей не має впізнаваного вирізу-чубчика. Замість нього у верхній частині екрана розташований овальний виріз під назвою Dynamic Island.

Дисплей

Новий екран, мабуть, головне візуальне нововведення у 14 Pro Max. Apple не тільки змінили форму вирізу, "Динамічний острів" тепер взаємодіє з інтерфейсом користувача. Наприклад, коли ви згортаєте програму Карти, вона перетворюється на віджет і відображається поряд із вирізом. У статус барі знаходиться інформація, яка відстань залишилася до точки призначення та стрілки напряму. І це лише початок. Багато програм підтримують Dynamic Island, з вирізу можна керувати музикою, таймером, записом голосу або перемикатися між програмами. Нові анімації Face ID, підключення аксесуарів або роботи віджетів — знаменита магія Apple підкорює нові висоти.

Продуктивність

Базовий iPhone 14 оснастили чіпом минулого року — Apple A15 Bionic. Такий же встановлений у 13-1 лінійці. Але оновлений Pro Max не обділили продуктивним "залізом". У чіп наступного покоління — Apple A16 Bionic, встановлено на 1 мільярд більше транзисторів (15 в 13 Pro Max і 16 в 14 Pro Max). Це означає, що процесор обробляє більше даних за секунду, тобто смартфон справляється зі ще більшим навантаженням і робить це швидше. Швидка чотириканальна оперативна пам'ять не залишає і шансу двоканальному рішенню у 13-ці. Apple A16 не можна назвати "оптимізацією" A15. Це повноцінне оновлення з підвищеною продуктивністю та покращеною енергоефективністю.

Камери

Візуально виступ камер збільшився, але що це дає практично? По-перше, у смартфон встановлений 48-мегапіксельний основний сенсор, який робить різкі деталізовані знімки, має 3-кратний оптичний зум і матричну стабілізацію другого покоління. У тестах смартфон обходить минуле покоління (13 Pro Max головний датчик 12-мегапіксельний) у всіх сценаріях зйомки, враховуючи нічну.

iPhone 14 Pro Max — особливості, які помічаєш згодом

У 14 Pro Max з'явилися неочевидні нововведення, але вони варті згадки:

детектор ДТП — смартфон аналізує положення у просторі, при різкій зміні пристрій розуміє, що сталася аварія, запропонує викликати швидку;

зв'язок із супутниками — у критичній ситуації смартфон відправляє сигнал SOS і передає місце розташування;

оновлення Bluetooth з 5.0 до 5.3 — у цій версії з'явилася підтримка кодека LC3, який по-новому розкриває звук у бездротових навушниках.

iPhone 14 Pro Max — смартфон, який став головним оновленням смартфонів Apple за останні кілька років.