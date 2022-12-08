Ученые создали гаджет для телекинеза: может перемещать объекты "по воздуху" (видео)

Для перемещения в пространстве без физического контакта требуется, чтобы у предмета была "метаповерхность".

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Инженеры из Миннесотского университета (США) презентовали устройство способное перемещать объекты в пространстве, при этом не касаясь их. Новинку описало издание newatlas.com.

Перемещение объектов в пространстве стало возможным под воздействием ультразвуковых волн. При этом волны влияют на специальные поверхности. Это позволяет толкать или тянуть объекты в любом направлении. Издание пишет, что новый метод пригодится в таких отраслях, как строительство, роботостроение, некоторые производственные сферы.

Метод "телекинеза" будет эффективен в случаях, когда предметы, которые требуется переместить, являются очень хрупкими. Бесконтактное перемещение поможет доставить их в целости и сохранности, не повредив и не нарушив их структуру, как это может быть при физическом контакте.

Технологии, основанные на воздействии ультразвуковыми волнами или световыми лучами заставляют объекты левитировать или двигаться по поверхности. Пока что метод затрагивает сверхлегкие объекты, что ограничивает его полезность. Но если удастся его "масштабировать", то инженеры смогут перемещать буквально по воздуху разные грузы и громоздкие предметы. И такая перспектива уже намечается. Американские ученые покрыли объекты специальным материалом, свойства которого позволяют отражать звуковые волны таким образом, чтобы объект под их воздействием мог двигаться вперед, назад, из стороны в сторону.

Огнен Илич, соавтор исследования, пояснил, что "метаповерхность" объектов наносится не равномерно, а в виде "узоров", что и помогает при отражении волн менять направление движения и дает возможность контролировать акустическую силу, воздействующую на объект.

Однако этот метод имеет некоторые ограничения. Его нельзя использовать для перемещения любой вещи, а только той, которая располагает "метаповерхностью", надежно прикрепленную и с определенной гравировкой (т.е. "узором").

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