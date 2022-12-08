Вчені створили гаджет для телекінезу: може переміщати об'єкти "в повітрі" (відео)

Для переміщення у просторі без фізичного контакту потрібно, щоб предмет мав "метаповерхність".

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Інженери з Міннесотського університету (США) презентували пристрій, здатний переміщати об'єкти в просторі, водночас не торкаючись їх. Новинку описало видання newatlas.com.

Переміщення об'єктів у просторі стало можливим під впливом ультразвукових хвиль. Водночас хвилі впливають на спеціальні поверхні. Це дозволяє штовхати чи тягнути об'єкти у будь-якому напрямку. Видання пише, що новий метод стане в пригоді в таких галузях, як будівництво, роботобудування, деякі виробничі сфери.

Метод "телекінезу" буде ефективним у випадках, коли предмети, які потрібно перемістити, є дуже крихкими. Безконтактне переміщення допоможе доставити їх у цілості та безпеці, не пошкодивши і не порушивши їх структуру, як це може бути при фізичному контакті.

Технології, засновані на дії ультразвуковими хвилями або світловими променями, змушують об'єкти левітувати або рухатися по поверхні. Поки метод торкається надлегких об'єктів, що обмежує його корисність. Але якщо вдасться його "масштабувати", то інженери зможуть переміщати буквально повітрям різні вантажі та громіздкі предмети. І така перспектива вже намічається. Американські вчені покрили об'єкти спеціальним матеріалом, властивості якого дозволяють відображати звукові хвилі таким чином, щоб об'єкт під їх впливом міг рухатися вперед, назад, з боку на бік.

Огнен Іліч, співавтор дослідження, пояснив, що "метаповерхня" об'єктів наноситься не рівномірно, а у вигляді "візерунка", що і допомагає при відбитті хвиль змінювати напрямок руху і дає можливість контролювати акустичну силу, що впливає на об'єкт.

Однак цей метод має певні обмеження. Його не можна використовувати для переміщення будь-якої речі, а тільки тієї, яка має "метаповерхню", надійно прикріплену і з певним гравіюванням (тобто "візерунок").

Раніше ми повідомляли про те, що китайські аспіранти придумали як зробити так, щоб утруднити розпізнавання особистості ШІ-камерами за допомогою "розумного" одягу.