У Китаї створили пальто, яке робить людей невидимими для камер спостереження (фото)

"Розумне" пальто InvisDefense ускладнює розпізнавання особистості людини на 57%.

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Аспіранти з університету Ухань (КНР) стали переможцями конкурсу інновацій в галузі кібербезпеки від Huawei, продемонструвавши пальто, камуфляжні принти якого здатні приховати особистість людини від ШІ-камер, пише vice.com.

Переможці конкурсу Huawei кажуть, що принти було створено за допомогою штучного інтелекту. Вся суть малюнка на тканині у відбиванні світла, щоб камери спостереження не змогли відреагувати на видиме світло. У нічний час доби спеціальні пристрої, якими також оснащено пальто, спотворюють теплове випромінювання і так вдасться обдурити інфрачервоні датчики смарткамер.

"Розумне" пальто назвали InvisDefense. Творці впевнені, що вони знайшли надійний спосіб оминути технологію розпізнавання людей. Інженери протестували свою розробку на камерах відеоспостереження кампусу. За результатами тестів зрозуміло, що точність виявлення знизилася на 57%.

[ + – ] Одяг InvisDefense, що приховує людину від ШІ камер відеоспостереження

Відомо, що у КНР дуже розвинена ШІ-система відеоспостереження. Багато громадян вважають, що так держава втручається у їхнє приватне життя. "Сьогодні технології ідентифікації ШІ використовуються як урядом, так і приватними компаніями, від виявлення "підозрілих" мусульман у Сіньцзяні до навчання дітей від ігор у темний час доби", — пише ЗМІ.

У майбутньому розробники мають намір створити "невидимі" для ШІ-камер об'єкти. Це можуть бути різноманітні предмети або навіть автомобіль. Вони також вивчають можливість обходу інших типів камер, які використовують дистанційне зондування супутників чи літаків.

Але схоже, що дослідники не мають наміру розхитувати підвалини державної системи нагляду, а хочуть її посилити, вважають журналісти. Один з членів групи сказав: "Те, що камери безпеки не можуть виявити пальто InvisDefense, означає, що вони не ідеальні. Ми хочемо розвивати технологію машинного зору, тому ми виявляємо її слабкі місця".

Раніше ми повідомляли, що чат-бот ChatGPT, оснащений ШІ, дає людям дуже шкідливі поради.