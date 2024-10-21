Учені створили батарею, яка працює на глибині 6000 м під тиском: де застосують

Акумулятор SeaPower може забезпечити вдвічі більшу щільність енергії, до 23 кВт*год енергії, будучи на 46% легшим за звичайні установки.

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Канадська компанія Kraken Robotics створила батареї SeaPower, які працюють на глибині 6000 м і є на 46% легшими за традиційні батареї для приміщень під тиском, згідно з пресрелізом компанії.

Операторам, які розгортають підводні системи, потрібні батареї великої ємності для виконання складних і тривалих місій. Однак розгортання батарей у підводних умовах вимагає використання корпусу під тиском, щоб вони могли витримувати суворі умови моря, що, своєю чергою, значно обтяжує встановлення пристрою.

Kraken вирішила цю проблему, перейшовши на новий полімер для корпусу. Інженери використовували полімерну матрицю для розміщення елементів батареї та електроніки в конструкції, нейтральній за тиском, що захищає компоненти від води, а також забезпечує вирівнювання тиску без використання корпусу, мастила або будь-яких компенсаторів.

Додатковий простір, отриманий за допомогою запатентованого полімеру, допомагає компанії збільшити щільність енергії акумулятора без значного збільшення ваги. Пристрій розрахований на глибину 6000 м і може забезпечити вдвічі більшу щільність енергії, будучи на 46% легшим за звичайні установки.

SeaPower використовуються у великих і надвеликих класах безпілотних підводних апаратів. Кожна батарея може забезпечувати до 23 кВт*год енергії. Крім того, батареї можна підключати за допомогою інтелектуальної шини зв'язку компанії для створення батарей живлення потужністю до одного мегавата. Це допомагає виконувати більш тривалі підводні місії.

Швидкий зарядний пристрій потужністю 15 КВт може заряджати до дев'яти батарей одночасно, водночас час заряджання для блоку потужністю 23 кВт*год становить 4 год. Це значно скорочує час простою пристрою, одночасно підвищуючи ефективність роботи

Компанія працює над енергетичними рішеннями для малих і середніх підводних безпілотників, які будуть готові до виходу на ринок протягом наступних 12 місяців.

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