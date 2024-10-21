Ученые создали батарею, которая работает на глубине 6000 м под давлением: где применят

Аккумулятор SeaPower может обеспечить вдвое большую плотность энергии, до 23 кВт*ч энергии, будучи на 46% легче обычных установок.

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Канадская компания Kraken Robotics создала батареи SeaPower, которые работают на глубине 6000 м и они на 46% легче традиционных батарей для помещений под давлением, согласно пресс-релизу компании.

Операторам, которые развертывают подводные системы, требуются батареи большой емкости для выполнения сложных и длительных миссий. Однако развертывание батарей в подводных условиях требует использования корпуса под давлением, чтобы они могли выдерживать суровые условия моря, что, в свою очередь, значительно утяжеляет установку устройства.

Kraken решила эту проблему, перейдя на новый полимер для корпуса. Инженеры использовали полимерную матрицу для размещения элементов батареи и электроники в конструкции, нейтральной по давлению, которая защищает компоненты от воды, а также обеспечивает выравнивание давления без использования корпуса, масла или каких-либо компенсаторов.

Дополнительное пространство, полученное с помощью запатентованного полимера, помогает компании увеличить плотность энергии аккумулятора без значительного увеличения веса. Устройство рассчитано на глубину 6000 м и может обеспечить вдвое большую плотность энергии, будучи на 46% легче обычных установок.

SeaPower используются в больших и сверхбольших классах беспилотных подводных аппаратов. Каждая батарея может обеспечивать до 23 кВт*ч энергии. Кроме того, батареи можно подключать с помощью интеллектуальной шины связи компании для создания батарей питания мощностью до одного мегаватта. Это помогает выполнять более длительные подводные миссии.

Быстрое зарядное устройство мощностью 15 КВт может заряжать до девяти батарей одновременно, при этом время зарядки для блока мощностью 23 кВт*ч составляет 4 ч. Это значительно сокращает время простоя устройства, одновременно повышая эффективность работы

Компания работает над энергетическими решениями для малых и средних подводных беспилотников, которые будут готовы к выходу на рынок в течение следующих 12 месяцев.

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