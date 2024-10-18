Лучшие солнечные аккумуляторные батареи для покупки в Украине на зиму (видео)

Скоро зима и те, у кого солнечные панели, могут воспользоваться аккумуляторами для хранения энергии. Вот одни из лучших солнечные аккумуляторных батарей — разной мощности и разной стоимости.

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Фокус выбрал лучшие солнечные аккумуляторные батареи для этой осени и зимы, чтобы пользоваться энергией было комфортно. Это важно в контексте того, что зимой солнечные панели генерируют на 50% меньше энергии.

BYD B-Box LVS

Что касается типа батареи, это — литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4. Его вес — всего 109 кг. Другие параметры включают:

Глубина: 298 мм.

Ширина: 650 мм.

Высота: 711 мм.

Накопительная энергия, Вт*ч: 8000.

Цена — 282 189 грн на actual-power.in.ua.

Tesla Powerwall

Powerwall — это компактная домашняя батарея, которая хранит энергию, вырабатываемую солнечной электростанцией или из сети. Можно использовать эту энергию для питания устройств и приборов в доме днем ​​и ночью, во время отключений или когда нужно отключиться от сети. С помощью настраиваемых режимов питания можно оптимизировать свою накопленную энергию для защиты от отключений, экономии на счетах за электроэнергию и многого другого. Основные характеристики батареи таковы:

Вес: 114 кг.

Водонепроницаемость и пыленепроницаемость: IP67 (аккумулятор и силовая электроника).

Энергоемкость: 13,5 кВт*ч

Цена — 362 900 грн на e-energy.in.ua.

Solar Edge Home Battery

Solar Edge Home Battery 48V имеет емкость 13,8 кВт*ч. Эта система специально разработана для эффективного хранения энергии в фотоэлектрических установках. Фотоэлектрический накопитель энергии Solar Edge обеспечивает высокую производительность и надежность. Характеристики:

Батарея NMC: 9,7 кВт-час / 5 кВт.

100% глубина разряда.

Вес: 54.7 кг.

Диапазон напряжения: 44.8 – 56.5.

Цена — 340 645 грн на senetic.ua.

Ранее мы сообщали как работает новая батарея для сбора солнечной энергии MS-A2. Аккумулятор для балконных солнечных электростанций имеет емкость аккумулятора 2240 Вт*ч и срок службы 6000 циклов. Он легко устанавливается и совместим с любыми микроинверторами.