Найкращі сонячні акумуляторні батареї для купівлі в Україні на зиму (відео)

Скоро зима і ті, у кого сонячні панелі, можуть скористатися акумуляторами для зберігання енергії. Ось одні з найкращих сонячних акумуляторних батарей — різної потужності та різної вартості.

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Фокус вибрав найкращі сонячні акумуляторні батареї для цієї осені та зими, щоб користуватися енергією було комфортно. Це важливо в контексті того, що взимку сонячні панелі генерують на 50% менше енергії.

BYD B-Box LVS

Що стосується типу батареї, це — літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4. Його вага — лише 109 кг. Інші параметри включають:

Глибина: 298 мм.

Ширина: 650 мм.

Висота: 711 мм.

Накопичувальна енергія, Вт*год: 8 000.

Ціна — 282 189 грн на actual-power.in.ua.

Tesla Powerwall

Powerwall — це компактна домашня батарея, яка зберігає енергію, що виробляється сонячною електростанцією або з мережі. Можна використовувати цю енергію для живлення пристроїв і приладів у будинку вдень і вночі, під час відключень або коли потрібно відключитися від мережі. За допомогою налаштовуваних режимів живлення можна оптимізувати свою накопичену енергію для захисту від відключень, економії на рахунках за електроенергію і багато чого іншого. Основні характеристики батареї такі:

Вага: 114 кг.

Водонепроникність і пилонепроникність: IP67 (акумулятор і силова електроніка).

Енергоємність: 13,5 кВт*год

Ціна — 362 900 грн на e-energy.in.ua.

Домашній акумулятор Solar Edge

Solar Edge Home Battery 48V має ємність 13,8 кВт*год. Ця система спеціально розроблена для ефективного зберігання енергії у фотоелектричних установках. Фотоелектричний накопичувач енергії Solar Edge забезпечує високу продуктивність і надійність. Характеристики:

Батарея NMC: 9,7 кВт*год / 5 кВт.

100% глибина розряду.

Вага: 54.7 кг.

Діапазон напруги: 44.8-56.5.

Ціна — 340 645 грн на senetic.ua.

Раніше ми повідомляли як працює нова батарея для збору сонячної енергії MS-A2. Акумулятор для балконних сонячних електростанцій має ємність акумулятора 2 240 Вт*год і термін служби 6 000 циклів. Він легко встановлюється і сумісний з будь-якими мікроінверторами.