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Диджитал Новости компаний

Самые яркие продукты Apple 2022 года

2022 год стал знаменательным для корпорации Эппл. Компания выпустила целый ряд шикарных гаджетов, которые быстро стали очень популярными во всем мире. Про ТОП-3 самых интересных новинок мы и предлагаем поговорить сегодня.

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Айфон 14: камерный модуль нового поколения

Купить iPhone 14 целесообразно, так как смартфон получил огромное количество обновлений. В этом поколении еще больше увеличилась разница между базовыми и флагманскими линейками. Флагманы получили новый дизайн (вместо челки – "островок" с динамической анимацией), более мощный процессор А15, шикарный камерный модуль с 3 объективами на задней панели и сканером LiDAR. Во всех смартфонах появилась новая опция Crush Detection, которая буквально спасает жизни в чрезвычайной ситуации. При попадании в аварию он автоматически, не дожидаясь действий пользователя, отправит сигнал СОС в экстренные службы, прикрепив точные координаты.

Ноутбуки с процессором М2

Купить Macbook будет полезно профессиональным дизайнерам, программистам, контент-мейкерам, бизнесменам и всем, кто стремится к максимальной мощности и быстродействию. Его характеристики потрясающие, теперь перед ноутбуком нет невыполнимых задач. Он с легкостью выполняет покадровую обработку видео в режиме реального времени, компилирует программные коды или тянет новейшие игры с максимально детализированным изображением. У него шикарный экран, предназначенный специально для профессиональной графики. Ноутбук получил отличную встроенную видеокамеру и шикарную аудиосистему, с которой можно записывать отличные блоги или выходить в эфир центральных телеканалов.

Флагманские планшеты с поддержкой новых аксессуаров

Наконец, можно купить iPad, флагманские "ПРОшки" версии 2022 года теперь работают на базе процессора М2 – точно такого же, как в последней линейке Макбуков. Поддерживается Эппл Пенсил третьего поколения, можно подключать полноразмерную клавиатуру, с которой девайс трансформируется в полноценный ноутбук. Был улучшен дисплей, теперь его параметры можно назвать эталонными. Также были улучшены модули связи, скорость соединения стала выше. Очень важный момент – увеличение оперативной памяти, она достигает 8-16 гигабайт в зависимости от комплектации. А накопительная память достигает рекордных 2 терабайт!

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