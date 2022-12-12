Самые яркие продукты Apple 2022 года

2022 год стал знаменательным для корпорации Эппл. Компания выпустила целый ряд шикарных гаджетов, которые быстро стали очень популярными во всем мире. Про ТОП-3 самых интересных новинок мы и предлагаем поговорить сегодня.

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Айфон 14: камерный модуль нового поколения

Купить iPhone 14 целесообразно, так как смартфон получил огромное количество обновлений. В этом поколении еще больше увеличилась разница между базовыми и флагманскими линейками. Флагманы получили новый дизайн (вместо челки – "островок" с динамической анимацией), более мощный процессор А15, шикарный камерный модуль с 3 объективами на задней панели и сканером LiDAR. Во всех смартфонах появилась новая опция Crush Detection, которая буквально спасает жизни в чрезвычайной ситуации. При попадании в аварию он автоматически, не дожидаясь действий пользователя, отправит сигнал СОС в экстренные службы, прикрепив точные координаты.

Ноутбуки с процессором М2

Купить Macbook будет полезно профессиональным дизайнерам, программистам, контент-мейкерам, бизнесменам и всем, кто стремится к максимальной мощности и быстродействию. Его характеристики потрясающие, теперь перед ноутбуком нет невыполнимых задач. Он с легкостью выполняет покадровую обработку видео в режиме реального времени, компилирует программные коды или тянет новейшие игры с максимально детализированным изображением. У него шикарный экран, предназначенный специально для профессиональной графики. Ноутбук получил отличную встроенную видеокамеру и шикарную аудиосистему, с которой можно записывать отличные блоги или выходить в эфир центральных телеканалов.

Флагманские планшеты с поддержкой новых аксессуаров

Наконец, можно купить iPad, флагманские "ПРОшки" версии 2022 года теперь работают на базе процессора М2 – точно такого же, как в последней линейке Макбуков. Поддерживается Эппл Пенсил третьего поколения, можно подключать полноразмерную клавиатуру, с которой девайс трансформируется в полноценный ноутбук. Был улучшен дисплей, теперь его параметры можно назвать эталонными. Также были улучшены модули связи, скорость соединения стала выше. Очень важный момент – увеличение оперативной памяти, она достигает 8-16 гигабайт в зависимости от комплектации. А накопительная память достигает рекордных 2 терабайт!

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