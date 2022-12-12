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Діджитал Новини компаній

Найяскравіші продукти Apple 2022

2022 став знаменним для корпорації Епл. Компанія випустила цілу низку шикарних гаджетів, які швидко стали дуже популярними у всьому світі. Про ТОП 3 найцікавіших новинок ми пропонуємо поговорити сьогодні.

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Айфон 14: камерний модуль нового покоління

Купити iPhone 14 доцільно, оскільки смартфон отримав величезну кількість оновлень. У цьому поколінні ще більше збільшилася різниця між базовими та флагманськими лінійками. Флагмани отримали новий дизайн (замість чубчика – "острівець" з динамічною анімацією), потужніший процесор А15, шикарний камерний модуль з 3 об'єктивами на задній панелі та сканером LiDAR. У всіх смартфонах з'явилася нова опція Crush Detection, яка буквально рятує життя у надзвичайній ситуації. При попаданні в аварію він автоматично, не чекаючи на дії користувача, відправить сигнал СОС в екстрені служби, прикріпивши точні координати.

Ноутбуки з процесором М2

Купити Macbook буде корисно професійним дизайнерам, програмістам, контент-мейкерам, бізнесменам та всім, хто прагне максимальної потужності та швидкодії. Його характеристики чудові, тепер перед ноутбуком немає нездійсненних завдань. Він легко виконує покадрову обробку відео в режимі реального часу, компілює програмні коди або тягне нові ігри з максимально деталізованим зображенням. Він має шикарний екран, призначений спеціально для професійної графіки. Ноутбук отримав чудову вбудовану відеокамеру та шикарну аудіосистему, з якої можна записувати чудові блоги або виходити в ефір центральних телеканалів.

Флагманські планшети з підтримкою нових аксесуарів

Нарешті, можна купити iPad, флагманські "ПРОшки" версії 2022 тепер працюють на базі процесора М2 — точно такого ж, як в останній лінійці Макбуків. Підтримується Епл Пенсіл третього покоління, можна підключати повнорозмірну клавіатуру, з якою девайс трансформується на повноцінний ноутбук. Було покращено дисплей, тепер його параметри можна назвати еталонними. Також були покращені модулі зв'язку, швидкість з'єднання стала вищою. Дуже важливий момент – збільшення оперативної пам'яті, вона сягає 8-16 гігабайт залежно від комплектації. А накопичувальна пам'ять досягає рекордних 2 терабайт!

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