"Пролитый" кофе в 100 раз улучшил работу полупроводников: как изменятся гаджеты

Японские ученые додумались нанести кофейную кислоту на электроды, чтобы ускорить ток в устройствах.

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Физики из Японии обнаружили, что один из компонентов кофе улучшает работу полупроводников для электронных устройств. Подробности исследования опубликовал сайт Института передовых промышленных наук и технологий.

Японские специалисты нанесли тонкий слой кофейной кислоты на золотой электрод, вживленный в органический полупроводник, использовав процесс под названием вакуумное осаждение — нанесение материала молекула за молекулой при давлении намного ниже атмосферного. В результате частицы кофе спонтанным образом разместились на электроде, упростили перемещение электрического заряда и ускорили ток в 100 раз. Похожий эффект кофейная кислота демонстрировала при взаимодействии с электродами из серебра, меди, железа, оксида кремния и оксида индий-олова.

"Мы обнаружили, что тонкопленочный слой кофейной кислоты действует как универсальный слой модификации электрода", — отметили исследователи. — "Поскольку разработанная технология модификации электродов может применяться независимо от типа подложки, она применима к электродам органических полупроводниковых приборов в целом. Даже если мы используем молекулы, повсеместно встречающиеся в растениях, можно управлять интерфейсами, которые улучшают характеристики органических полупроводников так же, как и обычные материалы".

Недостачно пролить обычный кофе на электронный чип, чтобы увеличить быстродействие домашнего компьютера, однако авторы исследования считают свое открытие прорывом и уверяют, что оно может получить практическое применение. К примеру, ученые предлагают разработать устройства на основе органических полупроводников из материалов, полученных из биологических веществ.

В настоящее время уже существуют устройства из органических полупроводников, например, светодиоды OLED и солнечные элементы. Они отличаются гибкостью и дешевизной, однако увеличивают количество электронных отходов. Кофейную кислоту можно добывать из растений и использовать вместо нестабильных химикатов при производстве электроники, которые загрязняют окружающую среду, особенно воду.

Ранее ученые нашли замену кремнию для производства полупроводниковых чипов. Исследователи из Массачусетского технологического института в США доказали, что арсенид бора проводит тепло и электричество намного лучше, а пропускает через себя не только электроны, но и так называемые "электронные дыры".

Недавно ученые выяснили, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше. Исследование показало, что самым полезным для организма является напиток из молотых кофейных зерен.